Günaydın'dan Bülent Cankurt, işadamı Ali Ağaoğlu'nun dede olduğunu duyurdu. Cankurt'un yazısı şöyle:

İşadamı Ali Ağaoğlu, dede oldu. Ali Ağaoğlu'na bu mutluluğu yaşatan; tek nikahlı eşi Sema Ağaoğlu'ndan olan oğlu Alican Ağaoğlu ile evli olan gelini Miray Ağaoğlu oldu.

'Küçük Hanımım' diye hitap ettiği sondan bir önceki sevgilisi Petek Ertüre'den 5 yaşında bir oğlu olan işadamı Ali Ağaoğlu, önceki gün dede oldu.

Ali Ağaoğlu'na bu mutluluğu yaşatan, geçen ay oğlu Alican Ağaoğlu ile evlenen gelini Miray Ağaoğlu oldu. Miray Hanım, önceki akşam Maslak'ta bir hastanede 'ışığın kaynağı' anlamına gelen Alin adını verdikleri kızlarını dünyaya getirdi. 3.5.kilo doğan Alin'in de, anne Miray Hanım'ın da sağlık durumu gayet iyiymiş.

Yarın 64 yaşına basacak olan Ali Ağaoğlu, bundan daha güzel bir doğum günü hediyesi alamazdı herhalde.

Müjdeli haberi alır almaz eşi Sema Hanım ile hastaneye koşan ve mutluluktan ayakları yere basmadığı konuşulan Ali Ağaoğlu, torunu için cömertliğini de konuşturmuş. Ali Ağaoğlu'nun, torununa Maslak 1453'ten lüks bir daire hediye etmiş.

İki yıllık beraberliklerinin ardından geçen ay başında sessiz sedasız nikah masasına oturan Alican-Miray Ağaoğlu çifti, kızlarını sağlıkla kucaklarına aldıkları için mutluluktan havalara uçuyormuş.