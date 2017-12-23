İşadamı Ali Ağaoğlu'nun oğlu Alican Ağaoğlu baba olmaya hazırlanıyor. Posta gazetesinde yer alan habere göre; Alican Ağaoğlu'nun iki senedir birlikte olduğu sevgilisi Miray İskilipli 6 aylık hamile.

Çiftin kızlarına Alin adını vereceği iddia edildi.

ali ağaoğlu

Alican Ağaoğlu

Miray İskilipli