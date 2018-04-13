Cadde'nin haberine göre, masa masa dolaşarak konukları ile şarkları söyleyen Ayta Sözeri, misafirlerden büyük alkış aldı.

Ali Ağaoğlu, hafta sonu eşi Semra Ağaoğlu’nun evinde kutladıkları doğum gününün ardından ikinci kez sürpriz yaptı. Ünlü işadamı, oğlu Alican Ağaoğlu ve gelini Miray Ağaoğlu ile birlikte geldikleri mekanda bir kez daha Semra Ağaoğlu'nun doğum gününü kutladı.