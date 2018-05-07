Cadde'nin haberine göre, Ali Ağaoğlu'nun sevgilisi Duygu Su Gülpınar, kumsalda çekilmiş pozunu sosyal medya hesabında paylaştı. Gülpınar, sırtındaki dövmenin anlamını da şöyle açıkladı:



"Farklı olmak istiyorsan iyi birisi ol, o yeterince farklıdır."

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