Bursaspor Kulüp Başkanı Ali Ay, kamp yaptıkları Afyonkarahisar Belediyesi'ne bağlı Afyonkarahisar Spor Kompleksi Tesisleri'nde kampla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Afyonkarahisar'ı daha önceden de bildiklerini söyleyen Ali Ay, "Biz daha önceden bu tesisi biliyorduk. Önceden de 1- 2 defa kaldık. Eşim de sık sık gelir. Hakikaten çok güzel. İçeride 13 saha var. Afyonkarahisar Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Onun katkılarıyla oldu bu işler" şeklinde konuştu.
"YURT DIŞI KAMPI 250 BİN EURO'YU BULUYOR"
Yurt dışında kamp yapan bir takımın aşağı yukarı en az maliyetinin 200 bin euro olduğuna vurgu yapan Kulüp Başkanı Ay, şöyle devam etti:
"Uçak masrafı, otel masrafı, oradaki masraflar da toplandığında 250 bin euroyu buluyor. Yani 1-2 kulübümüz, Türkiye'de kalmayı tercih etti. Hocam bana geldi; 'Başkanım biz de gitmeyelim Avusturya'ya, Türkiye'de yapalım' dedi. Benim de hoşuma gitti. Neticede Afyonkarahisar gibi şehirlerin de kalkınması lazım. İnşallah bizden sonra burada daha fazla takımın konaklayacağını ve kamp yapacağını düşünüyoruz. Çünkü, diğer başkanlarımız ve hocalarımız da birbirleriyle konuşuyor. Memnuniyetimizi söyledikten sonra çoğu takım burayı tercih edecektir diye düşünüyorum. Hakikaten çok güzel. Hocamız da çok memnun. Havası gerçi biraz sıcak ama rakım yüksek olduğu için nem oranı çok fazla etkilemiyor."
"BURADAN ÇOK MEMNUNUZ"
Hocayla kamptaki memnuniyet konusunda bir konuşma yaptıklarından bahseden Başkan Ay, hocanın ve futbolcuların Afyon'dan çok memnun olduklarını anlattı. Afyonkarahisar'ın otelleri ve yemeklerinin çok güzel olduğunu kaydeden Ay, "Daha ne isteyeceğiz ki başka? Bu işi organize eden arkadaşlarımız da çok iyi. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. İnşallah burada 1-2 tane Süper Lig takımı değil de daha fazla Süper Lig kulübü kamp yapsın. Çünkü imkanlarımız da var. Maç da antrenman maçı da yapabilirsiniz. Bence bundan sonra da bu şekilde devam edecek diye düşünüyorum" diye konuştu.
Spor Toto 1'inci Lig'e yükselen Afjet Afyonspor hakkında da değerlendirme de bulunan Ay, şöyle dedi:
"Şampiyon oldunuz. Aslında böyle şehir takımlarının yukarılara çıkması lazım. Süper Lig'de olması lazım. Özellikle taraftarı olan takımların yukarılarda olması lazım. Başarılar diliyorum. İnşallah sizleri de yakınlarda yukarılarda görürüz."
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