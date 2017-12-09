Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasının açılış maçında Bursaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler bu galibiyetle ligde oynadığı üst üste 4. maçını da kazanırken Bursaspor'un 7 maçlık yenilmezlik serisini noktaladı. Fenerbahçe ayrıca kendi yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. Bursaspor Başkanı Ali Ay, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Müsabakayı değerlendiren Ay, "Ortada geçen bir maçtı. Bence maçın hakkı beraberlikti. Maalesef bir penaltı pozisyonu ve yenildik. Aslında çocuklar çok iyi hazırlanmışlardı. Bazı sakatlıklarımız vardı. Arkadaşlar iğne ile oynadılar. Yapılacak bir şey yok" diye konuştu.

"EKONG'UN O HAREKETİ YAPMAMASI LAZIMDI"

Ali Ay, penaltı pozisyonu ile ilgili sorulan soruya şu cevabı verdi:

Penaltı penaltıydı. Orada sırtı dönüktü. Bizim Ekong'un o hareketi yapmaması lazımdı. Yazık oldu. Maçın hakkı beraberlikti.

Taraftarlar hakkında konuşan Ay, "Taraftarlarımız her zaman muhteşem. Bugün de muhteşemdi. Bundan sonra da muhteşem olacak. Ben onlarla gurur duyuyorum" açıklamasını yaptı.

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