Ali Ay: Takımın mücadelesinden memnunum

Yeşil-beyazlı takımın Başkanı Ali Ay, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu. İki takımı da kutlayan Ay, "İlk yarı 3-0, 4-0 olacak maçtı. Çocuklar atamadı. Takımın mücadelesinden memnunum. İkinci yarı Galatasaray daha iyi oynadı. Dönen toplardan gol attılar. Biraz daha çalışmamız lazım. Ama üzüldüm. 1-0 galipseniz ve goller atmamız lazımdı. Galatasaray'ı tebrik ediyorum" diye konuştu.



"BİRLİK OLDUĞUMUZ ZAMAN BURSASPOR MUTLAKA BAŞARILI OLACAKTIR"

Hedef söylemenin yanlış olacağını belirten Ay, "2-3 maç daha görelim. Ben çocuklara güveniyorum. Bütün Türkiye Bursaspor'u izlesin. Mücadele eden, terinin son damlasına kadar koşan, çabalayan bir takım olacak. Hepimiz görüyoruz. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Hocamızdan da memnunuz. Bugün taraftar görevini yaptı. Herkes taraftarımızı bir kez daha gördü. Ben onlara teşekkür ediyorum. Birlik olduğumuz zaman Bursaspor mutlaka başarılı olacaktır" şeklinde konuştu.

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