Ali Ay: Yurt dışından oyuncu getirirsek kimse altyapıya önem vermez

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray ile yapacakları maça moralli çıkacaklarını belirterek, "Taraftarımıza güzel bir maç izlettireceğimizin garantisini verebilirim.'' dedi.

Ay, yaptığı açıklamada, ligin geride kalan 5 haftalık bölümünde 9 puan topladıklarını, takımın da gelecek adına iyi yolda olduğunu gördüklerini söyledi.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaştıklarını ve en az 1 puan almaları gereken bu maçta sahadan mağlubiyetle ayrıldıklarını anlatan Ay, "Ondan sonra Alanya'yı yendik. Sonra Beşiktaş'a gittik. Orada da iki duran toptan gol yedik. O maçtan sonra bizim 3 haftaya ihtiyacımızın olduğunu söylemiştim. Ondan sonra Akhisar ve Malatya galibiyetleri geldi.'' diye konuştu.

Ay, üst üste aldıkları iki galibiyetin ardından camiada güzel bir hava ve iyi bir sinerji oluştuğunu belirterek, bunu sürdürmek istediklerini ifade etti.

Ligde bu hafta sahalarında Galatasaray ile karşılaşacaklarını hatırlatan Ali Ay, şöyle konuştu:

"Galatasaray maçına moralli şekilde çıkacağız. Burada taraftar rekoru kırmamız lazım. En az 35 bin taraftara oynamalıyız. Ben bunu görüyorum, oynayacağız da inşallah. Taraftarımız burada takımlarını destekleyecekler. Bizim iç saha maçlarımızda 12. adamımız taraftarımız oluyor. Tüm Türkiye'ye Bursaspor taraftarının nasıl olduğunu gösterecekler. Mücadele eden takım kurduk. Galatasaray karşısında da mücadele edeceğiz. Taraftarımıza güzel bir maç izlettireceğimizin garantisini verebilirim."

GEÇEN SEZONDAN BU SEZONA YAŞANAN DEĞİŞİ

Başkan Ay, geçen dönem yaşadıkları sıkıntılı günlerin ardından bu sezon daha farklı bir Bursaspor'un sahada olduğunu dile getirdi.

Geçen sezon hatalarının bulunduğunu belirten Ay, şöyle devam etti:

"Trabzonspor maçından sonra hep beraber oturduk, ne yapabiliriz diye düşündük. Öncelikle hocanın ne kadar önemli olduğunu ve hocanın takıma ne kadar değer katacağını gördük ve ilk olarak hoca ile başladık. Le Guen bizim için tabii ki çok önemli bir gelişme oldu. Le Guen tüm dünyada tanınan ilk 10-15 hocadan birisi. Onunla anlaştık. Ben olayın ekonomik yanını, mali tabloya da çok değer verdiğim için hep düşünüyordum. Bu sene de biraz kesenin ağzını açtık. Transferlerde çalışmalarımız vardı. Scout ekibimizle güzel bir çalışma yaptık. Benim dışarıda da çalıştığım arkadaşlarım var. 3-5 kişiye sormadan onların da fikirlerini almadan kesinlikle transferlerde karar vermedik. Transferler hoca-scout ekibi ve benim mutabakatımla yapıldı. Onun için başarı sağladık. 8-9 nokta transfer yaptık. Çok şükür bu işte başarılı olduk. Değişen bu oldu. İnşallah böyle devam eder. Konuşmak çok erken, bundan sonrası ne olur hepimiz göreceğiz.''

Yönetim kurulu olarak göreve geldikleri günden itibaren maddi anlamda bekledikleri desteği göremediklerini vurgulayan Ay, başarılı sonuçların ardından bu desteğin de geleceğine inandığını dile getirdi.

STADIN İSMİ

Başkan Ali Ay, gelecek sezon takımda 6-7 oyuncunun sözleşmesinin biteceğini, bazı oyuncularla da yolları ayıracaklarını belirterek, bu kapsamda hem ara transfer dönemi hem de gelecek sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladıklarını aktardı.

Stadın isim hakkıyla ilgili çalışmaların da devam ettiğinin altını çizen Ay, "Şu an girişimler var ama netice yok. O işi halledebilsek Bursaspor epey düzlüğe çıkar diye düşünüyorum. O zaman kredi hariç günü yakalarız.'' ifadesini kullandı.

Ay, özellikle yeşil-beyazlı takıma destek veren Bursalı siyasilere de teşekkür etti.

Daha önce kulüpte yöneticilik yapan AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin'in katkılarının büyük olduğunu ifade eden Ay, "Dün Ankara'da bir dizi görüşmelerde bulunduk. Organizasyonu da kendisi yaptı. Güzel gelişmeler olacak. Bunun dışında iyi bir Bursasporlu bakanımız var. O da çok ilgilendi bizimle. O da bir şeyler yapacağının sözünü verdi. Çok memnun ayrıldık Ankara'dan, inşallah devamı gelir." diye konuştu.



"CUMHURBAŞKANIMIZA KATILIYORUM"

Ali Ay, Türkiye'de tartışılan yabancı oyuncu sayısıyla ilgili olarak bir sınırlama getirilmesinden yana olduğunu söyledi.

Bursaspor Kulübünün altyapısının yıllık 5-6 milyon liraya yakın bir giderinin olduğunu belirten Ay, şunları kaydetti:

"Karşılığını tam olarak alıyor muyuz? Halen memnun değilim. Ancak burada bir yeni yapılanmaya gittik. Yakında meyvelerini alacağımıza inanıyorum. Biz altyapıya önem veriyoruz. İşin kolayına kaçıp yurt dışından oyuncu getirirsek kimse altyapıya önem vermez. Bir kulüp başkanı bir toplantıda 'Ne gereği var 5-6 milyon harcama yapacağım. Giderim 1 milyon veririm dışarıdan beğendiğim oyuncuyu alırım, monte ederim.' dedi. Bu şekilde düşünce var. Cumhurbaşkanımıza katılıyorum. Burada bu kolaycılığı ortadan kaldırabilmemiz için bir kere öncelikle sınırlama getirmemiz lazım. Bizde de 16 yabancı oyuncu var. Bunun sınırlamasının gelmesi lazım ki Türk Milli Takımı'na da daha güzel, faydalı oyuncular gönderelim.''

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Ali Ay