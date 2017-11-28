Ali Aydınlıoğlu: Cezaevi Altınova’ya hareket getirecek

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Balıkesir Milletvekili Ali Aydınlıoğlu, Ayvalık’ın Altınova Mahallesi’nde cezaevine dönüştürülmek istenen ve okul olması için 9 bin imzanın toplandığı hastane binasına ilişkin yaptığı açıklamada cezaevinin bölgeye hareket getireceğini söyledi, “Altınovalılar istemiyorsa onu alır Havran’a götürürüm. Havranlılar istiyor” dedi.
Gazete Habertürk'ten Nilgün Kaya'nın aktardığına göre; AK Parti Ayvalık Kongresi’nde konuşan Aydınlıoğlu şunları söyledi:
Biz 2003’te orayı hastane yapmak için teşebbüste bulunduk. Burası hastane olarak çalışmadı ama sağlık ocağı olarak belli bir kısmı hâlâ hizmet ediyor. 13 bin metrekaresi okul olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na tahsis edilmiş. 6-7 bin metrekaresi ise sağlık merkezi olarak çalışmaya devam edecek. Okul olsun diye yürüyüş yapmışlar ama biz Altınova’ya çok programlı 450 kişilik lise yaptık. İçinde kaç öğrenci var biliyor musunuz? 150 kişi var yani okul ihtiyacı yok. Okul olarak açsanız öğrenci bulamazsınız. (Açık cezaevi yapılınca 500 kadın mahkûmun geleceğini belirterek) 100-150 kadrolu personel gelecek ve 24 saat o cezaevi orada hareket sağlayacak. İnanın fırında ekmek, manavda sebze meyve kalmaz. Taksisi minibüsü, kamyoneti her şeyi harekete geçer. 7 gün 24 saat orası bence Altınova’ya hareket getirir. Eğer Altınovalılar burayı istemiyorlarsa ben onu alıp Havran’a götürürüm. Havranlılar istiyor. O binayı işletmek çok zor. Devlet olarak biz bunu denedik. Okul olarak, hastane olarak denedik. Her şeyi yaptık ama maalesef işletemedik. Eğer Altınovalılar kalsın derse orası kalacak kalmasın derlerse yapmayacağız.
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