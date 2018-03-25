Ünlü ses mühendisi Wayne Heights Gittens nam-ı diğer Ali Baba’dan kötü haber geldi. Hürriyet'ten Sinem Vural'ın haberine göre, Uzun süredir kanser tedavisi gören usta isim hayatını kaybetti.

Kanser tedavisi gören ve tedavi nedeniyle bir süredir müzikten uzak kalan Barbados asıllı ses mühendisi Heights namı diğer Ali Baba hayatını kaybetti. Ünlü ses mühendisi için ocak ayında Sertab Erener, Nil Karaibrahimgil, Yalın, Manga, Moğollar ve Teoman’ın katıldığı bir yardım gecesi düzenlenmiş Tarkan da geceyi Ali Baba ile hastaneden canlı izlemişti.