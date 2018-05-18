İstanbul 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen cinayet davasının duruşmasına, tutuklu sanıklar Nacip Göneş, Şahin Akin, Şeyhmus Muhittinoğlu, tutuksuz sanık Serhat Bilgin ile Naif Aytek ve avukatları katıldı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre, suçlamaları kabul etmeyen Nacip Güneş, "Ali Ekber Güneş'in pek çok kişiyi öldürdüğünü, bu nedenle çok düşmanın olduğunu cezaevindeyken öğrendim" dedi. Şahin Akın'ın avukatı Servet Bilen, gizli tanık Gazel'in yalan söylediğini, anlatımlarıyla ilgili araştırma yapılmasını talep etti. Tutuklu sanıklar, önceki savunmalarını tekrarladıklarını belirterek tahliyelerine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Nacip Güneş, Şahin Akın, Şeyhmus Muhittinoğlu'nun tutuklu kaldıkları süreyi, suç vasfının değişme ihtimalini dikkate alarak, tutuksuz yargılanmak üzere tahliyelerine karar verdi. Sanıklar için yurt dışına çıkış yasağı konuldu. Mahkeme, sanık Ferhat Akın'ın hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına karar vererek duruşmayı eylül ayına erteledi. Böylece davada tutuklu sanık kalmadı.

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