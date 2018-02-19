Ünlü sunucu Ali İhsan Varol'un eşi Ayşe Varol'un aralık ayında Sarıyer Polis Merkezi’ne giderek eşinin kendisine önce hakaret ettiğini, ardından da yumruk attığını söylemişti. Sabah'tan Dilek Yaman'ın haberine göre, savcılık soruşturmayı tamamlayıp iddianame hazırladı.

Eşine yumruk attığı iddia edilen Ali İhsan Varol, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

Böyle bir iftiraya karşı sessiz kalınamaz. Konuşsam da kadının beyanı esastır. Sistem gerçekten şiddete uğrayan kadınların kurtarıcısıysa eğer varsın bu çamurun izi bende kalsın. Gam yemem. Hakikat er geç ortaya çıkar.