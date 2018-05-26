Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

"ALİ KOÇ BAŞKAN, FENERBAHÇE ŞAMPİYON" TEZAHÜRATINA CEVAP

"Bu tezahüratın orjinali Ali Şen başkanımızın. Biz hak edelim ondan sonra. Kendisi de burada, teşekkür ediyorum Ali Şen başkanımıza. En sevdiğim şey de etkinliklerimize çocukların gelmesi. İşte Fenerbahçe ailesinin güzel yüzleri burada."

ERKEK BASKETBOL TAKIMINA TEBRİK

"Öncelikle Erkek Basketbol Takımımızı kutlamak istiyorum. Bize 4 senedir mutluluk yaşatıyorlar. 3 sene üst üste finale kaldık, geçen sezon kupayı kazandık. Bir istikrar, sürdürülebilir bir başarı. Kazanamadıkları zaman da helal olsun diyoruz. İnşallah eşsiz hocamızın liderliğinde daha çok uzun yıllar bu başarıları tadarız."

"AVRUPA'YI ÖZLEDİK"

"Biz hiçbir zaman tarihte, bir rakibimizin 2 şampiyonluk gerisinde olmadık. 1959'dan önce de, sonra da.. Maalesef tarihte ilk kez bir rakibimizin 2 şampiyonluk gerisine düştük. Kesinlikle bunu kabul edemeyiz. Kaybedilecek 1 sezonumuz bile yok. Hızla bunu eşitlemeliyiz.Avrupa'yı özledik, Avrupa'da anılmayı özledik... Stadı skordan bağımsız her şartta dolan, stat açılışlarında bile 30-40 bin kişi olan Fenerbahçe'yi özledik.. Dostu düşmanından daha fazla, halkın takımı Fenerbahçe'yi çok özledik..."

"Biz 1 sene önce açıklasak da, 6 ay boyunca kamuoyuna bir şey açıklamadık. Çalışmalarımızı sürdürdük. Gördük ki, bambaşka bir dünya var. Neler yapmak istediğimizi anlattık. Projelerimiz yok dendi. Bugün sizlere projelerimi anlatmayacağım. Beni pazartesi gününden cuma gününe kadar muhtelif kanallarda konuşurken göreceksiniz. Bugün sizlere içimi dökmek istiyorum."

"Bir spor kulübü tarihinde hiçbir zaman yapılmamış bir sermaye koymayı düşünüyoruz. Ayrıca bize nefes aldıracak sponsorluk çalışmalarımız var. Öyle bir hava yaratılıyor ki, ben Fenerbahçe hisselerini satın alacağım. Yok öyle bir şey. Bu para karşılıksız şirkete verilecek."

"Başkanımız Malezyalılar üzerinden bana da söylemiş. Haklı, Fenerbahçe hiçbir zaman sermayelerin altına girmeyecek. Futbol aşkımızı bir nebze kaybettik, yeni bir aşk bulduk, o da basketbolda. Ancak futbolda başarı gelmeyince, amatör şubelerdeki başarılar da bir nebze gölgeleniyor. Büyük ya da küçük, başarılı olan bütün takımların bir futbol anlayışı var. Yatırımlar buna göre yapılıyor. Biz de diyoruz ki, Fenerbahçe artık günü kurtarma politikasından ayrılmalı."

SCOUTING'E DİKKAT ÇEKTİ

"İspanya'da La Liga 1 ve La Liga 2'de 2 sene üst üste zarar ederseniz, hakkınızda soruşturma açılıyor. Ülkenin marka değerini bu kadar önemsiyorlar. Bu noktada en önemli şey Scouting. Tekerleği yeniden icat etmeye gerek yok. 12 kişilik bir Scouting ekibi kuruyoruz. Bu konuda çok heyecanlıyım. Son konratını yapan oyuncuları almayı bırakmamız lazım."

"100 KİŞİLİK HAVUZU BELİRLEDİK"

"Başarılı kulüplerde teknik adamlar 3-5 sene çalışıyorlar. Bizde neden olmuyor bu! İngiltere'de bir şirketle anlaştık. Bizim takımımızı ve oynadığımız takımları analiz ettiler. Teknik kadromuzu da analiz ettiler. Ciddi veriler çıkıyor. FFP gereği baştan aşağı takım kuramıyorsunuz. Şu anda 6 kişilik scouting ekibimiz var ve 100 kişilk havuz belirledik."

"Akademilere en iyi imkanları, en iyi tesisleri sunacaksınız. A Takımla aynı havayı soluyacaklar. Baktığınız zaman bu sistemler mevye veriyor. Ama sabırlı olacaksınız. 4-5-6 sene beklemek gerekiyor. Benfica, Ajax, Altınordu yapıyor. Fenerbahçe'nin neyi eksik arkadaşlar? Fenerbahçe'nin vizyonu, sabrı eksikti..."

"Bizim U-21 ligimiz yeterli değil. Gençlerimizin daha iyi liglerde oynaması lazım. Feeder, pilot kulüp anlaşması yapmalıyız. Hem Türkiye'de, hem de Almanya'da."

"EN BÜYÜK HAYALİMİZ KÜFÜRSÜZ STAT"

"Bizim en büyük hayalimiz küfürsüz stat. Başkaları etse de biz etmemeliyiz. Biz örnek olacağız, diğer kulüpler bizi örnek alacaklar. Saygı istiyorsak, saygı göstermeliyiz. Sevilmek istiyorsak sevmeliyiz. Kendine yapılmasını istemeyen şeyi başkasına yapmayacaksın."

FARUK ILGAZ TESİSLERİ'NE GİREBİLİYOR MU?

"Yaşadıklarımızın bazılarını bilseniz, ki birazdan bileceksiniz, 'Sen deli misin bu işlerle uğraşıyorsun' dersiniz... Biz seçildiğimiz takdirde, bizim yaşadıklarımızı kimse yaşamayacak. Bunun mümkün olan kısmını tüzük altında garanti altına alacağız. Bize Faruk Ilgaz Tesisleri kapalı. Fenerbahçe medya araçlarında bizi göremezsiniz. Fenerbahçeli olmayan insanların benim adaylığımı sorguladığını görürsünüz. Biz bu noktaya gelecek takım mıydık arkadaşlar!"

GALATASARAY'I TEBRİK ETTİ!

"Galatasaray da bugün seçim yapıyor. Biliyor musunuz ki, 4 adaya da kulübün bütün üye bilgileri verildi. Üyelere, projelerini mail ve posta yoluyla iletsinler diye. Galatasaray'ı tebrik ederim, demokrasiyi ön planda tuttuğu için."



"Her şeyi 3 Temmuz'a bağlamak, kendi kendimizi kandırmak olur. 2012'den sonraki başarısızlıkların 3 Temmuz ile alakası yok.Benim için "Para vermedi" dediler. 3 Temmuz'dan itibaren kim kaç para vermiş, defterleri açalım, bakalım. Herkes bilsin."

"AMERİKA'NIN ADAYI OLARAK SİYASETE GİRECEKMİŞİM!"

"Ben Amerika'nın adayı olarak siyasete girecekmişim. Bunun intibasını yaratmaya çalışıyorlar. Seçim erkene alınınca rahatladık ama bazı medya kanalları da şimdi bunu işlemeye başladılar. 2024 için söylüyorlar şimdi de..."



"Biz Türkiye'nin en zor dönemlerinde 3-5 yıllık localar, kombineler alarak stat yapılmasına katkı sağladık. Şimdi üniversite gibi önemli bir konuda kimse maddi destek vermiyorsa, Başkanım düşünün ben nerede hata yapıyorum diye. Başkan benim için ihanet etti lafını söyledi. Benim için patlama noktası buydu. Obradovic ile çalışmayacağımı da söylüyorlar her yerde. Geçenlerde "Bana kumpas kurulabilir" dedim. Bu çok önemli bir konu. Ülkemizde en büyük suç, FETÖ, FETÖcü olmak. Ocak ayında yapılan divan kurulunda "Kaçtı" dediler. Sonra hakkımda suç duyurusunda bulunulmuş. Bana geldiği zaman deli saçması dedim. Ama 101 gerçek kişi sizin hakkınızda suç duyurusunda bulunuyorsa önemlidir. Ben önemsememiştim ama sonrasında bir FETÖ projesi olduğumu, siyasete gireceğimi işlemeye başladı. Bize kapalı zarfta bir belge geldi. Vefa Küçük'e gösterdim. Gözlerine inanamadı."

"Başkanımıza göstermesi için bu belgeyi hem Vefa Küçük'e, hem de başka bir eski yöneticimize gösterdim. enim kulübü ele geçirmeye çalıştığımı, ailemin de FETÖ ile ilişkili olduğunu, benim FETÖ tarafından başkanlığa hazırlandığımı, hatta FETÖ kumpasının benim tarafımdan, benim talimatımla gerçekleştiğini savcılığa suç duyurusunda bulundular. Başkanımızın beni bir FETÖ projesi olarak sunması beni çok endişelendirdi. Madem öyle, beni neden zamanında gelecekteki başkan adayı olarak gösterdiniz!"

"BİRİLERİ SİZE DOĞRULARI SÖYLEMİYOR"

"2 adayınız var. Biri size doğruları söylemiyor. Ben diyorum ki, ne diyorsam arkasındayım. Çıkalım televizyona tartışalım. Yanlışım varsa özür dileyeceğim. Bana mağduriyet yaratıyorsun dendi, bunun için sizlerle bunu paylaşıyorum. Ben bunları sizin için çekiyorum. Soruyorum başkanıma, sizce ben FETÖ'cu muyum, değil miyim?"



"Soruyorum başkanıma, size maddi manevi her türlü desteği verdim mi, vermedim mi? Yahut FETÖ'cuyum. FETÖ'cuysam beni neden yönetime davet ettiniz! Başkanım, sizi çok yanlış tanımışım... Siz de beni yanlış tanımışsınız. Söz konusu Fenerbahçe ise gözümün ne kadar kara olduğunu bilirler sanıyordum."

ÖNCÜ OLMAK İSTEDİĞİNİ DİLE GETİRDİ!

"Ben başkan olsam, bir sürü başkan adayı olsun isterim. Öncü olmak isterim, onlara destek olmak isterim. Başkanımız erkek gibi çıksınlar aday olsunlar demişti. Ben de çıktım aday oldum. Aday olmaktan başka bir yanlışım yok."

KONGRE ÜYELERİNE ÇAĞRI YAPTI

"Kime oy verirseniz verin, lütfen gelin oyunuzu verin. 10 bin kongre üyemiz bize imzasını vermiş durumda. Çok önemli bir sayı bu."