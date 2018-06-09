FENERBAHÇE'DE COMOLLİ TRANSFERE BAŞLIYOR
“En büyük önceliğim transfer” diyen yeni sportif direktör, operasyona başlıyor. Fenerbahçe, Finansal Fair Play nedeniyle boştaki yıldızlara ve kiralık oyunculara yönelmeyi planlıyor. İşte Sarı-Lacivertliler’in gündemindeki isimler...
Rota yine David Ospina... Kolombiyalı kaleci için geçtiğimiz sezon yapılan girişimler sonuçsuz kalmıştı. Arsenal’le yakın ilişkileri bulunan Comolli, bu kez işi bitirmeye kararlı.
İngiliz ekibinin Leverkusen’den Leno’yla anlaşmaya yakın olması, Ospina’nın ayrılmasını neredeyse kesinleştirdi. Kameni’den umduğunu bulamayan Kanarya, Kolombiyalı eldivenle kaleyi emin ellere teslim etmeye kararlı.
Milan Badelj çılgınlığı... Aykut Kocaman’la yolların ayrılması bekleniyor ama onun çok istediği Hırvat orta saha oyuncusuna imza attırılabilir. Ancak bunu yapmak kolay değil.
Fiorentina ile olan opsiyonunu kullanmayan ve boşa çıkan 29 yaşındaki yıldıza kısa sürede teklif yağdı. Milan ve Sevilla’nın ardından Spartak Moskova da Badelj’in menaceriyle temasa geçti. Hırvat oyuncuya Fenerbahçe de teklif yapmaya hazırlanıyor.
Jack Wilshere harekatı... İngiliz yıldız, sezon başında ve devre arasında Fenerbahçe’nin gündemindeydi. Ancak Wilshere, sezonu Arsenal’da tamamlamayı seçti. Damien Comolli; Dünya Kupası’na gidemediği için yıkılan, kulübüyle yeni sözleşme de imzalamayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusuyla bizzat görüşecek.
Wilshere’ın Premier Lig’den de birçok talibi bulunuyor. Bu nedenle Comolli’nin önceliği İngiliz yıldız olacak.
Stopere Barça'dan Thomas Vermaelen... Belkiça’nın Dünya Kupası kadrosunda yer alan Vermaelen, bu yaz Barcelona’dan ayrılacak. Eğer 32 yaşındaki stoper ile anlaşma sağlanırsa, Katalan devini ikna etmek için Ali Koç devreye girecek.
Yeni başkan, şirketi Beko’nun sponsorluğu sayesinde Barcelona ile sıcak ilişkiler kurmuştu. Ali Koç, 1 yıllık sözleşmesi bulunan Belçikalı’nın bonservisi konusunda kolaylık sağlanması isteyecek.
Yeni joker Denis Suarez... Fenerbahçe, Barcelona’nın kapısını sadece Vermaelen için çalmayacak. Denis Suarez de Sarı-Lacivertliler’in listesinde. 24 yaşındaki oyuncu, Comolli’nin gözdelerinden biri.
Hem kanatlarda, hem de forvet arkası ve orta sahada görev yapan Suarez tam bir joker. FFP nedeniyle bonservisiyle alınması zor. Ancak satın alma opsiyonuyla kiralanması için girişimler kısa sürede başlayabilir.
Bedava yetenek Bamba... Jonathan Bamba, geride kalan sezondaki performansıyla Fransa Ligi’nde en dikkat çeken isimlerden biri oldu. St.Etienne formasıyla 34 maçta 7 gol atıp, 10 asist yaptı.
Bonservisi elinde olan 22 yaşındaki oyuncu, Comolli’nin transferini en çok istediği isimlerden biri. Fransız yıldızın talibi çok. Ancak Comolli, vatandaşını ikna edebilmek için elinden geleni yapmaya kararlı. (Fanatik)
AS: VİETTO FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDE
İspanyol AS gazetesi, Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'li Luciano Vietto'yu gündemine aldığını yazdı.
Beşiktaş'la da anılan Arjantinli forvet, geçen sezon kiralık oynadığı Valencia formasıyla La Liga'da 2 gol kaydetti. 24 yaşındaki oyuncunun, Madrid ekibinde forma şansının bulunmadığı ve büyük olasılıkla yeniden kiraya verileceği belirtildi. 1.73 boyundaki Vietto, 2015'te Villarreal'den 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında A.Madrid'e transfer olmuştu.
ALİ KOÇ İLK BOMBASINI PATLATACAK
Fenerbahçe'de başkanlığa seçilir seçilmez kolları sıvayan Ali Koç, tarafatarı coşturacak ismi buldu: Edin Dzeko!
Sarı-Lacivertlilerin başkanı, Roma'dan ayrılmayı düşünen 32 yaşındaki gol makinesine forma giydirmeye kararlı. Koç, ünlü forvet oyuncusunun menajeri İrfan Redzepagic ile masaya oturarak pazarlıklara başlayacak. Yeni başkan ayrıca, İtalya'ya gidecek Roma kulübünün yetkilileriyle bonservis bedeli için masaya oturacak.
Ali Koç'un hedefi uzun yıllardır hayranlık duyduğu dünya çapındaki yıldız Dzeko'yu transfer ederek hem Türkiye hem de dünya gündemine Fenerbahçe'nin damgasını vurmak. (AMK Spor)
YERRY MİNA BOMBASI!
Yaz transfer döneminin resmi olarak başlamasına kısa bir süre kala İspanyol basınından Fenerbahçe ile ilgili bomba bir transfer iddiası geldi. Ülkede yayım yapan Diario Sport gazetesi, Sarı Lacivertliler'in Barcelona'da forma giyen Yerry Mina ile ilgilendiğini yazdı.
Haberde Koç Grubu'nun Katalan deviyle olan yakın ilişkilerini kullanarak 23 yaşındaki yetenekli oyuncunun transferini bitirmek istediği kaydedildi. Ara transfer döneminde Palmeiras'tan 11,8 milyon euro karşılığında Katalan kulübünün yolunu tutan Mina, takımıyla yalnızca 6 maça çıkabilmişti.
VALBUENA'YA TEKLİF VAR
Yedek kaldığı için Fenerbahçe'den ayrılabileceği belirtilen Mathieu Valbuena ile Saint Etienne ilgileniyor.
33 yaşındaki yıldız, 'Fransa'ya dönecek misin?' sorusuna 'Neden olmasın!' diyerek kapıyı açık bırakmıştı. Valbuena için son karar yeni teknik direktöre bırakılacak. (Fotomaç)
BARCELONA'DA FENERBAHÇE'YE 3 OYUNCU
İspanyol Sport Gazetesi, Fenerbahçe'nin Barcelona'dan Kolombiyalı stoper Yerry Mina'yı istediğini iddia etti. Gazete, Başkan Ali Koç'un Barcelona kulübü ile sponsorluk ilişkisi nedeniyle yakın olduğu Katalan kulübünden gönderilecekler listesinde yer alan Aleix Vidal ve Denis Suarez'in de şartlarını sorduğunu yazdı.
Geçen sezonun devre ortasında Barcelona'ya transfer olan 23 yaşındaki stoper Mina'nın, Umtiti'nin kontratını uzatması ve Barça'nın hocası Valverde'nin Sevilla'dan Lenglet'yi istemesi nedeniyle yeni sezonda bir başka takıma kiralanacağı haberleri iki gün önce İspanyol medyasında yer almıştı.
Kanatlarda görev yapan ancak Barça'da bekleneni veremeyen Vidal ve Denis Suarez'in de yeni sezonda Barcelona'da kalmalarına zor gözüyle bakılıyor. (Sabah)
SOL BEKE ROUSSİLLON
Fenerbahçe, Montpellier ile sözleşme uzatmayan 25 yaşındaki Fransız sol bek Jerome Roussillon'u düşük bonservis bedeliyle transfer etmek istiyor. (AMK Spor)
COMOLLİ NEŞTERİ VURDU
Fenerbahçe'de yeni sportif direktör Comolli'nin zaman kaybetmeden kadroya neşteri vurduğu ortaya çıktı.
Fener'in kadrosunu ve bazı maçlarını inceleyen Fransız sportif direktörün, istatistikleri ve performanslarını yeterli görmediği Hasan Ali, Aatıf, Alper, Dirar, Isla ve Mehmet Topal için "Gönderilsin" raporu hazırladığı öğrenildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.