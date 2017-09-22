Ali Koç, Fenerbahçe başkan adaylığını tekrar açıkladı - Ali Koç kimdir?

Daha önce Fenerbahçe başkanlığı için adaylığını açıklayan Ali Koç, başkanlığını yürüttüğü 1907 Fenerbahçe Derneği'nin 25. yıl dönümü için gerçekleştirilen özel organizasyonda açıklamalar yaptı. "13 yıldır gururla sürdürdüğüm, 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan ayrılma kararımı sizlere duyurmak istiyorum. Tabii siz de bunun nedenlerini biliyorsunuz. 2018 Mayıs ayında Fenerbahçe Kulübü başkanlığına adayım." diyen Ali Koç, 1907 Fenerbahçe Derneği'ndeki görevinden istifa ederek sarı-lacivertli kulübe başkan olmak için ilk hamlesini gerçekleştirmiş oldu. Ali Koç'un açıklama yaptığı sırada birçok kişi "Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon" tezahüratları yapıldı.

Öte yandan "BaşkanAliKoçKonuşuyor" hashtag'i, Twitter'da kısa sürede Türkiye'nin en çok konuşulan konusu oldu!

Ali Koç'un bu geceki açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Başkanımız Aziz Yıldırım, o dönemde zannediyorum ki 16-20 milyon Euro'luk bütçemiz varken stadımızı inşa etti. Bunu Fenerbahçe'nin kendi emeği ve öz kaynağıyla yaptı. Bugün geldiğimiz noktada Beşiktaş dışında aynı şey söyleyemeyiz. Galatasaray'ın yeni stadında derbiyi 2-1 kazanmıştık. Ertesi gün konuyla ilgili bir televizyon programına katıldım... 'Evet beğendim.' dedim, 'Güzel bir stattı onları tebrik ederim ama; bizim stadımızıda bizim terimiz, emeğimiz öz kaynağımız var.' O gün onu demiştim şimdi aynı şeyi savunuyorum.

1907 Fenerbahçe Derneği'nin tüm malvarlığı Fenerbahçe Spor Kulübü'ne aittir, aynı zamanda kalpleri de öyle. Fenerbahçe'nin gönlümüzdeki yeri çok ayrıdır. Türk sporunda kapladığı yer de taşıdığı sorumluluklar da aynı oranda büyüktür. 1907 Derneği olarak da bizim de sorumluluklarımız vardır.

Sayın Aziz Yıldırım bu yolculuğa bizim le eşlik etti. Azzi Yıldırım ve yönetimleri kulübümüze fark ve değer yaratacak projeler kattığı için hep beraber teşekkür ederiz."

Ali Koç, daha önce haziran ayında gerçekleştirilen 2017 Olağan Mali Genel Kurul'da söz almış ve gelecek sene yapılacak olan Seçimli Genel Kurul'da başkan adayı olacağını ilan etmişti.

Elini taşın altına sokmaktan çekinmeyeceğini dile getiren Ali Koç, "2015 yılında Sayın Başkan Aziz Yıldırım, burada beni işaret ederek 'Zamanı geldiğinde Ali Koç benim yerime başkanlık yapacaktır' demişti. Ben de o dönemde 'Zamanı geldiğinde elimizi taşın altına sokmaktan çekinmeyiz' demiştim. Bu sözlerimin üzerine, önümüzdeki sene yapılacak olan Seçimli Genel Kurul'da başkan adayı olacağımı sizlerin huzurunda açıklıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Ali Koç'un başkanlığını yaptığı 1907 Fenerbahçe Derneği'nin kurduğu 1907 Fenerbahçe E-Spor takımı ilk yılında şampiyonluk yaşamıştı. League of Legends Türkiye Büyük Finali'nde SuperMassive'le karşılaşan 1907 Fenerbahçe, rakibini 3-0 yenerek kupaya ulaşmıştı. Koç, zafer sonrasında "Doğru işi, doğru kişiye verdiğiniz zaman, ne kadar başarılı olunacağını görüyorsunuz." demişti.

AZİZ YILDIRIM - 2015 Zamanı geldiğinde Ali Koç benim yerime başkanlık yapacaktır.

Başkanımız Aziz Yıldırım, o dönemde zannediyorum ki 16-20 milyon Euro'luk bütçemiz varken inşa etti. Kendi emeği ve öz kaynağıyla yaptı. Bugün geldiğimiz noktada Beşiktaş dışında aynı şey söyleyemeyiz. Galatasaray'ın yeni stadında derbiyi 2-1 kazanmıştık. Ertesi gün konuyla ilgili bir televizyon programına katıldım... Evet beğendim dedim, güzel bir stattı onları tebrik ederim ama; bizim stadımızıda bizim terimiz, emeğimiz öz kaynağımız var. O gün onu demiştim şimdi aynı şeyi savunuyorum.

1907 Fenerbahçe Derneği'nin tüzüğünde belirtildiği gibi tüm mal varlığımız Fenerbahçe'ye aittir. Aynı zamanda kalplerimiz de öyle. Bize göre 1907 Derneği, pek çok şeydir. Kulübümüze kazandırdığımız itici güç, fedakarlıklardır. Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biridir. Fenerbahçe'nin Türk sporunda kapladığı yer ve taşıdığı sorumluluklar da büyüktür. İnanıyorum ki derneğimiz ileri günlerde de geçmişte yapılanların üstüne katacaktır. Sayın Aziz Yıldırım, sadece kurucu olarak değil, yönetimleriyle birlikte kulübümüz adına fark ve katma değer yaratacak projeler sundu. Bu yüzden her birine ayrı ayrı teşekkür ederiz."

ALİ KOÇ KİMDİR?

Ali Koç, 2 Nisan 1967 tarihinde İstanbul’da doğdu. Eğitim hayatını Harrow School'dan, Rica University’den mezun olarak ve Harvard University’de yüksek lisans yaparak tamamladı.

Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Mustafa Rahmi Koç’un en küçük oğlu olan Ali Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski yöneticisidir. Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesidir.

30 Mayıs 2015 tarihinde gerçekleştirilen Fenerbahçe olağan kongresinde, bir sonraki kongrede başkan adayı olacağını belirtmiştir.

22 Şubat 2016 tarihinde Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekilliğine getirilen Ali Koç, aynı zamanda Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu üyelerindendir.

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