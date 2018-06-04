Ali Koç başkan oldu, stat coştu

Fenerbahçe'de başkanlığa seçilen Ali Koç, seçim sonuçlarının belli olmasıyla coşkulu anlar yaşadı! Ali Koç'un seçilmesiyle statta büyük bir coşku yaşandı ve ortaya çarpıcı kareler çıktı. İşte o anlar...