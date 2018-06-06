Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray başkanları uzun bir süre sonra bir araya geldi. Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç, Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman ile Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'le Kulüpler Birliği'nin iftarında buluştu. Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın döneminde uzun süredir aşbaşkan Şekip Mosturoğlu tarafından temsil ediliyordu.





Kulüpler Birliği iftarda buluştu















Kulüpler Birliği iftarda buluştu