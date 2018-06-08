Başkanlığa Ali Koç’un seçilmesinin ardından taraftarlar da Fenerium mağazaları’na akın ederek kulübe gelir sağlama yarışına girdiler. Bu kapsamda kulübün 37. başkanı olan Ali Koç’u ismim bulunduğu “37 Ali Koç” formaları satışa çıktı. Fenerbahçe İş Adamları Derneği FBİAD, Fenerium kampanyasına destek verip 11 Haziran’da saat 16:00’da üyelerini bulundukları lokasyonlardaki Feneriumlar’da alış veriş yapmaya davet etti. FBİAD YK ve İstanbul’daki üyeler, stadın altındaki Fenerium’da bir araya gelecekler. Ayrıca İzmir Fenerbahçeliler Derneği de kulübe ekonomik alanda destek olmak için kenetlendi. Üyeler bugün ve yarın İzmir’deki tüm Fenerium Mağazaları’nda toplu alışverişler yapacaklar.

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