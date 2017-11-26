Ali Koç: Gençler geleceğe bakış açısını değiştiriyor

Gençlerin kutu dışına çıkarak kendi başarı tanımlarını yapmaları gerektiğini söyleyen Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç, “Yeni dünyada başarının tanımı birlikte başarmak” dedi. Young Guru Academy (YGA) tarafından 16’ncısı düzenlenen YGA Zirvesi’nde konuşan Koç, “Değişik disiplinlerden gelen insanların aynı hedefte olması harika” ifadesini kullandı. Koç, “Hep gençlere inandım. Sosyal inovasyon üreten gençlerle de tanışınca gençliğe bakış açım değişti. Gençler gelecek demek, gençlere bakış açınız değişince geleceğe bakış açısı değişiyor. Gelecekten umutlu oluyor insan” diye konuştu.

YGA Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Yaman da, “YGA’da dünyanın en iyi projeleri değil, dünya için en iyi projeler yapılır” dedi.

İŞ DÜNYASI İLHAM VERDİ

Gazete Habertürk'ün haberine göre 2000 yılında uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olarak kurulan YGA, birlikte başarabilen sosyal bilinçli liderler yetiştirmeyi hedefliyor. 50 bin başvuru içerisinden seçilen 2 bin 500 öğrencinin katıldığı YGA Zirvesi’nde ise, iş dünyası ve akademinin duayen isimleri ve YGA mezunları, ilham veren birlikte başarma hikâyelerini paylaştı. Zirveye katılan gençler, alanında 10’dan fazla ödül alan YGA’nın hayata geçirdiği teknolojileri deneme fırsatı buldu. Tüm gün süren zirvede, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç, Harvard- MIT Profesörü Mehmet Toner, TAV CEO’su Sani Şener, NEF İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, FIBA Yönetim Kurulu üyesi Murat Özyeğin, Vestas CEO’su Olcayto Yiğit, AGT Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Söylemez, YGA Başkanı Asude Altıntaş Güray ve YGA Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Yaman gençlere ilham verdi.

İNOVASYON PROGRAMINA 50 ÖĞRENCİ SEÇİLECEK

Zirveye katılanlar arasından seçilecek 50 öğrenci 2 yıl sürecek YGA inovasyon programına katılacak. Seçilen YGA’lılar aralarında Aziz Sancar, Prof. Kristi Raube, Ali Koç, Doğan Cüceloğlu, Faruk Eczacıbaşı, gibi isimlerin olduğu YGA Hayal Ortakları’ndan yılda 250 saatin üzerinde eğitim alacaklar. YGA’nın global partnerleri Harvard, MIT, Duke ve UC Berkeley ile yapılan stratejik ortaklık kapsamında bu üniversitelerden gelen öğrenciler de sahada YGA’lılarla birlikte çalışacaklar.

İNOVASYON PROJELERİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

YGA Zirvesi’nde, akıllı baston WeWalk, Türkiye’nin ilk yüzer güneş enerjisi sistemi Hydrosolar, 200 bin engellinin hayatını kolaylaştıran platform Hayal Ortağım ve Twin Bilim Seti projeleri tanıtıldı.

BİLİMİ SEVDİRMEK İÇİN ‘TWIN’ SETİ GELİŞTİRDİLER

YGA’lıların çocuklara bilim sevdirmek için geliştirdiği TWIN Bilim Seti de Zirve’de tanıtılan inovasyonlardan biri oldu. Alınan her Twin Bilim Seti’nden bir adet de Arçelik AŞ tarafından dezavantajlı bir çocuğa hediye ediliyor.

Ali Koç