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Teknoloji bize çok büyük imkanlar sunuyor. Fenerium'un bu imkanlardan faydalanması gerekiyor. Çok daha dinamik bir model üzerinde çalışıyoruz. Bir sene evvel adaylığımı açıkladım ama 6 ay neler yapabiliriz diye çalıştık. Bir diğer konu ise kulübümüze üye olmanız.