Ali Koç ile Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlık seçiminde yarışıyor. Ali Koç'un yarışacağı seçimde oy pusulasının rengi beyaz oldu. Ali Koç'un listesinde ise şu isimler yer alıyor, Semih Özsoy, Nevres Erol Bilecik, Mehmet Burhan Karaçam, Sevil Zeynep Becan, Şaban Erdikler, Mustafa Tankut Turnaoğlu, Fethi Pekin, Metin Şen, Turhan Şahin, Mustafa Kemal Danabaş, Acar Sertaç Komsuoğlu, Simla Türker Bayazıt, Ömer Okan, Burak Çağlan Kızılhan yer alıyor. Peki, Ali Koç kimdir? Ali Koç kaç yaşında ve nereli? İşte Ali Koç'un hayat hikayesi...

ALİ KOÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Rahmi Koç ve Çiğdem Simavi'nin oğlu olan Ali Koç, 2 Nisan 1967'de İstanbul'da doğdu ve 51 yaşındadır. 1985'te Londra Harrow School'dan mezun oldu. Rice Üniversitesi'nde işletme üzerine lisans eğitimi aldı. Harvard Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yüksek lisansını tamamladı. Öğrencilik yıllarında aile holdinglerinin çeşitli kademelerinde görev aldı. 1990'da J.P. Morgan'da stajyerlik yaptı. Aynı yıl American Express Bank’ta Yönetici Yetiştirme Programı ile iş hayatına başladı. Askerlik görevini 1992'te yerine getirdi. 1992-1994 yılları arasında Morgan Stanley'de analist olarak çalıştı. 1997'de Koç Holding Stratejik Planlama Grubu bünyesinde Yeni İş Geliştirme Koordinatörü olarak çalışmaya başladı ve sonraki yıllarda üst düzey görevlerde yer aldı.

2005'te Nevbahar Demirağ ile evlendi ve bu evlilikten iki çocuk sahibi oldu. 2012'de Rahmi Koç sonrasında Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi. 2013'te Bank of America bünyesinde, tanınmış 13 lider ismin görev alacağı "Bank of America Küresel Danışmanlık Komitesi"ne girdi. 2016'da Mustafa Koç'un hayatını kaybetmesi sonrasında Koç Holding'in yönetim kurulu başkanlığına Ömer Koç geçti, Ali Koç ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atandı. 2017'de ise Yapı Kredi Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi. Yıl içinde Forbes Türkiye'nin “En Zengin 100 Türk” listesinde 700 milyon dolarlık servetiyle 50. sırada yer aldı.

Koç aynı zamanda Ark İnşaat, Bilkom, Digital Panorama, Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri, Koç Sistem, Koçtaş, Koç Finansal Hizmetler, Otokar, Otokoç ve Setur gibi şirketlerin de Yönetim Kurulu Başkanı, URAK - Ulusal Rekabet Araştırmaları Derneği’nde Başkan, Endeavor Derneği’nde Yönetim Kurulu Üyesi, DEİK’de Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜSİAD’da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

1907 Fenerbahçe Derneği



Ali Koç ağabeyi Mustafa Koç ile beraber 1907 Fenerbahçe Derneği'nin kurucuları arasında yer aldı. Kuruluş amaçlarını "Fenerbahçe Spor Kulübüne hizmet" olarak açıklayan dernek, Fenerbahçeli çeşitli iş insanını bünyesinde barındırmaktadır. Fenerbahçe ile yakın ilişki içinde olan derneğin başkanlığını 2004-2017 yılları arasında Ali Koç üstlendi. Koç, 2018 Fenerbahçe başkanlık seçimleri öncesinde 13 Kasım 2017 tarihinde dernek başkanlığından istifa etti. Başkanlık döneminde genel olarak 10 Kasım Atatürk'ü anma günü ve Atatürk haftalarında 1907 Fenerbahçe Derneği, 1907 ÜNİFEB üyeleri ve binlerce Fenerbahçeli taraflar ile Anıtkabir ziyaretlerine katılması ile medyada yer buldu. Bu daha sonra gelenek haline geldi. Aynı zamanda 2016'da 1907 Fenerbahçe e-Spor kuruldu. Ali Koç Fenerbahçe başkanı olması durumunda e-spor takımının tamamen kulüp bünyesine alınacağını ifade etti. 2004 sonrasında ÜNİFEB ile Anıtkabir ziyaretleri, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda 1907 tribünün oluşturulması, kulüp tarihini işleyen Asr-ı Fener adlı eserin yayımlanması, "Fenerbahçe Destanı" adlı tiyatronun Anadolu'nun muhtelif yerlerinde gösterilmesi, 3 Temmuz süreci için adil yargılanma talebini ortaya koyan Adalete Fener Yak! kampanyası ile 500 binden fazla dijital imzanın toplanması ve e-spor takımın kurulması dernek başkanlığı döneminde faaliyete geçen şeylerdi.

Başkan Adaylığı



Ali Koç 2006'da Fenerbahçe yönetimine girmesi sonrasında sürekli olarak Aziz Yıldırım sonrasında potansiyel Fenerbahçe başkanı olarak görüldü. Aziz Yıldırım'ın yargıdaki durumu sonrasında ve 2013 sonrasındaki genel kurullarda başkanlık için adı geçen isimdi. Fakat Ali Koç bu dönemlerde beklenin aksine başkanlığa aday olmadı, hatta Aziz Yıldırım'ı desteklediğini açıkladı. Aziz Yıldırım da Ocak 2014'te gelecek yargı kararına göre kendisinden sonra Ali Koç'un başkan olmasını istedi. Aynı zamanda Mayıs 2015'te Fenerbahçe Spor Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda "Benden sonra burada böyle çapulcular olacaksa yandık. Onun için Ali Koç'a rica ettim. Bıraktığım gün aday olacak, söz verdi. Onun için çapulçulara burada yer yok" sözlerini kullandı. Ali Koç ise kendisine olan güvenden dolayı teşekkür ederek kenetlenme ve birlik-beraberlik vurgusu yaptı. Fenerbahçe başkanlığının küçüklük hayali olduğunu söyleyen Koç, 24 Ekim 2016 günü Haziran 2018'deki seçimlerde aday olacağını açıkladı. Bir gün sonra Fenerbahçe hisseleri seans açılış itibarıyla en çok değer kazanan endeks hisseleri arasına girdi. Dünya gazetesinin haberine göre mevcut yönetimden duyulan hoşnutsuzluk, Ali Koç'un camiadaki deneyimi ve sevilen bir isim olması adaylığının borsaya pozitif yansımasını sağladı.

Aziz Yıldırım yargıtay kararı gelmeden başkanlığı bırakmayacağını belirterek seçimle gelenin seçimle gideceğini açıklamıştı. Koç, 21 Eylül 2017'de başkan adaylığını resmen açıkladı.