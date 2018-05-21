Fenerbahçe'de, 2-3 Haziran tarihlerinde yapılacak seçimler öncesinde başkan adaylarından Ali Koç, Fenerbahçe üyeleri ve taraftarlarıyla Mersin'de bir otelde bir araya geldi. Başkan adayı Ali Koç'u yoğun sevgi gösterileriyle karşılayan taraftarlar, 'Mersin burada Ali Koç'un yanında! Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon' sloganları atarak, Koç'a destek verdi.

Toplantıda bir konuşma yapan Ali Koç, Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda yapılacak olan seçimlerde 26 bin üyenin oy kullanacağını belirterek, "Bu rakam gerçekten büyük bir rakam. Belki de Türkiye'de ilk defa bir seçim stadyumda olacak. Onun için üyelerimizin her biri yoğun katılım sağlayacak" dedi.

"ÖZLENEN FENERBAHÇE PAROLASIYLA YOLA ÇIKTIK"

Özlenen Fenerbahçe parolasıyla yola çıktıklarını kaydeden Koç, "Fenerbahçelilerin bana olan umudu, bana olan beklentileri, üzerimde hep bir yük oluyordu. Ben de bu yükü elimizi taşın altına sokarak kaldıracağımı düşündüm ve aday oldum. Hem maddi açıdan hem de sportif açıdan yeni bir atılım gerçekleştirmek istedik ve bunun da yeni bir vizyon, yeni bir ekiple yapılabileceğine inandık. Bunun için de adaylığımızı koyduk. En büyük hayalimiz, hedefimiz ise özlenen Fenerbahçe'yi tekrar getirmek" ifadelerini kullandı.

"HERKESİN ALKIŞLADIĞI BİR FENERBAHÇE OLUŞTURMALIYIZ"

Adaylığı boyunca zor süreçlerden geçtiğini anlatan Koç, "Eğer başkan olursam bir sonraki seçimlerdeki başkan adayları benim yaşadığım hiçbir sıkıntıyı yaşamayacak. Hayalim, kongrelerde 'elektronik oylama' sistemini getirmek. Hepimizin ortak amacı ise, Fenerbahçe'nin mümkün olduğu kadar başarılı olması, kupalar getirmesi ve şampiyon olamadığı zamanlarda da herkesin alkışlayacağı bir şekilde sezonları bitirmesi. Özlenen Fenerbahçe ile birçok şeyi kastediyoruz. Yani her katıldığı turnuvada zirvede olan bir Fenerbahçe, sürdürülebilir ve kalıcı başarılar yakalayan bir Fenerbahçe, sosyal sorumluluklarda şampiyon bir Fenerbahçe, çağa uygun yönetilen bir Fenerbahçe istiyoruz. Örnek bir kulüp olmalıyız. Sadece Fenerbahçelilerin değil, ezeli rakip taraftarlarımızın dışındaki taraftarların da keyif aldığı bir Fenerbahçe oluşturmalıyız" şeklinde konuştu.

"HER KOŞULDA TAKIMA SAHİP ÇIKMALIYIZ"

Futbol takımının son zamanlarda iyi günler geçirmediğini aktaran Koç, bunda herkesin payının olduğunun altını çizerek, takıma şartlar ne olursa olsun sırt çevrilmemesi gerektiğini söyledi. 2 sezondur tribündeki durumun hoş olmadığını söyleyen Koç, "'Burası Kadıköy buradan çıkış yok' diyorduk. Şimdi geldiğimiz noktada bunun çok gerisindeyiz. Bunda hepimizin sorumluluğu var. Durum ne olursa olsun, sonuç ne olursa olsun takımımıza destek vermeliyiz. Fenerbahçe'nin en büyük gücü, eşi benzeri olmayan aidiyet duygusu çok güçlü olan taraftarı. O eski ruhu tekrar canlandırmalıyız" dedi.