Fenerbahçe Spor Kulübü’nde yarın yapılacak seçim öncesi başkan adaylarından Ali Koç, Lig Radyo’ya konuştu. Yarın yapılacak kongre ve Pazar günü yapılacak seçimlerde sandık güvenliği konusunda endişelerinin sürdüğünü belirten Ali Koç ‘bu endişelerimizi gidermek mümkündü ama başkanımız merak etmesinler dedi. Güvenmek zorundayız artık’ şeklinde konuştu.

Ali Koç, belirledikleri yabancı hocalarla görüşeceklerini, Aykut Kocaman ile biraraya geleceklerini, yerli hocayla çalışmak durumunda olurlarsa Aykut hocayla çalışacaklarını açıkladı. Ali Koç’un açıklamalarından satırbaşları şöyle…

NİÇİN ADAY?

Fenerbahçe ve Türk sporuna katkıda bulunmak için adayım. Fenerbahçe başkanlığı bir ihtiyaç değildir. Hayalimdir, sevdamdır.

ÖNCE BARIŞ MI, BAŞARI MI?

Barış olmadan başarı olmaz. Fenerbahçe’nin en büyük gücü taraftar bütünlüğü ve aidiyet duygusu…

"3 TEMMUZ KIRMIZI ÇİZGİDİR"

Süreç her Fenerbahçe’li için kırmızı çizgidir. Ali Bey, Aziz Bey meselesi değildir bu! Kim seçilirse seçilsin çalışmalarını sürdürecektir. Seçilemesek de takip edeceğiz süreci. O dönemde ben ve yönetimimiz elimizden geleni yaptık. Maddi manevi anlamda kadromuz dağılmasın diye çabaladık. Şampiyonluğu yarım puanla kaçırdığımız o sezon F.Bahçe Spor Kulübü’nün tüm branşlarda gösterdiği performans başarılıdır.

3 TEMMUZ'DAN BU YANA KATKILAR

Defalarca 3 Temmuz’dan bu yana kim ne kadar katkı yaptıysa açalım defterleri görelim dedim. Bunu yapmıyorlar. Tek taraflı olarak yaptığım katkıları anlatmam F.Bahçe terbiyesine sığmaz! Bize böyle bir Fenerbahçelilik öğretilmedi.

MALİ YAPI

İstikrarlı vizyon ve yatırımlar önemlidir. Fenerbahçe'nin en heybetli dönemleri bir olduğu dönemler. Fenerbahçe'nin en büyük gücü, en büyük avantajı taraftarı ve eşi benzeri görülmemiş birlik duygusudur. Mali yapı önemlidir. Gelirlerin artması, giderlerin azalması gerekiyor.Kimsenin elinde sihirli değnek yok. Taraftarımızın da yapacağı önemli şeyler var. Biz bu işin içinden birlikte çıkacağız!

FENERBAHÇE SATILABİLİR Mİ?

Sportif A.Ş Hisselerini satmak F.Bahçe’ye en büyük ihanet olur. Bu camianın bu ekonomik sıkıntının içinden çıkma gücü vardır. Yeter ki o potansiyeli açığa çıkaralım. İçeriye bir para koyacağız; onun şeklini tartışacağız. Benim tercihim sermaye artışı. Koyacağımız para altını çizerek söylüyorum hibedir. Kulübün ihtiyaçları nasılsa o yönde kullanacağız.

FUTBOL DIŞINDAKİ BRANŞLAR

Aziz Yıldırım, sadece Fenerbahçe için değil, Türk sporu için çok değerli ve başarılı bir başkandır; bizim efsane başkanımızdır.

"YERLİ HOCA VARSA ADRES AYKUT KOCAMAN"

Daha önce de belirttim. İngiltere’de kurulu bir spor IK şirketiyle çalışma yaptık. Yaptığımız çalışmalarda belirlediğimiz hocalardan 5 tanesi takım buldu bile. Araştırmalarımız sürüyor. Sportif Direktörümüzü seçildiğimiz takdirde bayrama kadar açıklarız. O araştırmada 1 de Türk teknik direktör adı öne çıktı. Ancak biz yerli hocayla çalışacaksak Aykut Kocaman ile devam ederiz.

"ARAZİ SATIŞI OLABİLİR"

400 milyon euro borcumuz olduğunu bildiriyor başkanımız. Size de 329 milyon dolarlık tapumuz var açıklaması yapmıştı. Tesislerin değil ama aldığımız arazilerin satışı ve bu noktada borç eritme düşünülebilir. Her sene sürekli faiz ödüyoruz. Loca, kombine, yayın gelirlerimiz kulübe girmeden bankalara gidiyor. Hisseler rehin altında, bütün taşınmazlar ipotek! Böyle bir lüksümüz varsa değerlendirilebilir elbette.

"2 ŞAMPİYONLUK GERİDEYİZ"

İlk defa yıllar sonra rakibimizden 2 şampiyonluk geride kaldık. Öncelikli hedefimiz bunu kapatmak. Basketbolda Doğuş Grubu’nun çekileceği bildiriliyor. Gerekli desteği sağlayacağız. Coach’ın son maçtaki haklı serzenişe taraftarımız karşılığını verecektir. Ondan Allah razı olsun, bize yaşamadığımız başarıyı yaşattı!

YÖNETİME 4 KADIN

Gerek 3 Temmuz sürecinde gerek sonrasında Fenerbahçe ve Kadın temalarının birbirleri için ne anlama geldiğini herkes biliyor. Fenerbahçe’ye kadın eli değecek. Yönetim kurulumuza 4 kadın almayı planlıyoruz. Umarım da öyle olacak. Sadece yönetimde değil, profesyonel kadroda da kadınları göreceksiniz.

"SANDIKLARLA İLGİLİ ENDİŞEM BİTMEDİ"

Sandıklarla ilgili bazı endişelerim var. Gidermek mümkündü ama başkan merak etmesinler dedi. Güvenmek zorundayız artık. Kongre üyelerimize sesleniyorum, hem ilk hem ikinci gün de orada olsunlar. Yığılma, uzun kuyruk olacaktır. Sonuna kadar sabretsinler.