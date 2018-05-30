Habertürk ziyaretinde sorularımızı içtenlikle cevaplayan Fenerbahçe Başkan Adayı Ali Koç, başkan Aziz Yıldırım’ın aynı gece kendisi hakkında söylediği sözlere de sıcağı sıcağına yanıt verdi.

Yıldırım’ın 3 Temmuz süreciyle ilgili olarak “Ben bir hesaplaşma yapacağım. Bunu ben ve benim gibi Metris’te, Silivri’de yaşayanlar yapar. Bunu yaşamayan davanın peşine düşmez” sözlerine yanıt veren Koç, “Peki bir şey soracağım. Allah korusun. Başkana yarın otobüs çarptı. Ne olacak? Yandı mı, bitti mi F.Bahçe? 3 Temmuz’u bir daha kimse sahiplenemeyecek, öyle mi? Bakın tekrar söylüyorum; kişilere bağlı sistem bir yere kadar gider. Bu sistem duvara toslamıştır. Bugün Allah korusun başkanımıza bir şey olsa, yine bu camia aynı refleksi sergiler” diye koçtu.

''TARAFTAR ŞAMPİYONLUK İSTİYOR, BEN DE İSTİYORUM''

“Taraftar şampiyonluk istiyor. Evet, istiyor. Ben istemiyor muyum? Ama taraftar bizi dinledikçe ayakları çok daha yere basacak. Biz sadece binlerce kişiyle temasta değiliz. Bir sürü insan bize yazıyor çiziyor. Sosyal medyada arkadaşlarımız takip ediyor. Öyle böyle uçuk kaçık beklentiler çok sınırlı. Bunda bizim etkimizin çok olduğunu düşünüyorum. Ama bir gerçek var ki, bugünün yaklaşımıyla bu başarı gelmeyecek. Bu camia kenetlenmeyecek. Mali sorunlar giderilmeyecek. Ya insan demez mi ‘Kardeşim sen akademi diyorsun, pilot takım diyorsun, 7-8 saha diyorsun’ 20 sene vaktin vardı bunu yapacak. Sanki onlar ilk defa aday oluyor, ben 20 senedir başkanım. Onun için insanlar kim samimi, kim samimi değil, kim ne niyette görüyorlar.”

''BANA 'YÖNETİME GİR, TEMMUZ'DA BİTİYOR' DEDİ''

“Başta ben olmak üzere. Ama 3 Temmuz bize çok büyük zarar vermiştir. Maddi manevi. Maneviyi gidermek söz konusu değil. Maddi zararları tazmin etmek mümkündür. Ama bu, çok uzun bir süreç alır. Juventus bu işle uğraşıyor. Bana 2015’te dediği zaman ‘Yönetime gir temmuzda bitiyor’ dedi. 'En geç kasımda bitecek' dedi. Yıl 2015’ti. İlk önce mahkemeydi. Sonra Yargıtay’dı. Benim düşüncem, başkanımız mecbur kalmadıkça hiçbir zaman bu pozisyonu bırakmayacaktır.”

''İNSANLAR ARTIK DEĞİŞİM İSTİYOR''

“Ben 6 aydır kampanya yapıyorum. Neredeyse 1 kişi bile kimi transfer edeceksin diye sormadı. İnsanlar değişim istiyorlar. En çok sorulan şey hoca sorusu. Biz bilmiyor muyuz lig devam ederken hocalarla konuşmayı. Bizim sunmak istediğimiz felsefe değişikliği sizler için romantik olabilir. Çok uzun vaadeli olabilir, gerçekçi olmayabilir. Ama bu şekilde devam edemez. Ne parasal açıdan, ne tribündeki seyirci sayısı açısından ne mantalite açısından devam edebilir. Senin mali yapın güçlü değilse sportif başarı da gelmiyor.”

''GALATASARAY'IN YENİ BAŞKANI HAYIRLI OLSUN''

“Başka camialarla ilgili hiçbir zaman konuşmadım. Siz biliyorsunuz, yöneticilik döneminde de konuşmadım. G.Saray ile ilgili sadece şunu söyleyeceğim; Seçilen yeni başkana ‘hayırlı olsun’ demek istiyorum. Ben genel olarak barış gelmesini istiyorum. Şiddet olmasını istemiyorum. Kulüp başkanları birbirlerinin gözlerine bakabilecek bir ortam oluşmasını istiyorum.”

''KENDİSİ '10 SENE GİTMEM' DEMEDİ Mİ?''

“Çıkıyor ‘F.Bahçe kongre üyesi tehdit edilebilir mi?’ diyor bu konuyla ilgili. Kendisi demedi mi ‘Beni kızdırmayın 10 sene daha gitmem’ diye. Onların bir dediği bir dediğini tutmuyor ki. Bir gün diyor hiç problemimiz yok ertesi gün 400 milyon Euro borcumuz var. Bir gün ‘üniversitenin parası hazır’ diyor. Bir gün ‘üniversiteye para vermeyenler utansın’ diyor. Ben o zaman da söylüyordum F.Bahçe’ye üniversite yapmak ne kadar zor. Biz iyi bir üniversitenin spor fakültesi olmalıyız. Ben mütevelli heyetindeysem ne olmuş? Bana bir tane karar mı getirdiler. Bir tane toplantıya mı katıldım?”

''SPORTİF DİREKTÖR, HOCA BAKIYOR''

“Seçilirseniz önünüzde hocası olmayan, 7 Ağustos’ta Şampiyonlar Ligi ön elemesi olan bir takım olacak, 4 Haziran’a ne derecede hazırsınız?” Bunun üstünde birkaç tane unsur var. Birincisi Dünya Kupası var. Bir de ne hikmetse bu sene hiç olmadığı kadar çok A sınıf takım hoca arıyor. Hoca değişikliğine gidildi. Dolayısıyla rekabet çok yüksek. Biz kendi içimizde ilk önce sportif direktörümüzü atayacağız, o belli. O kişi zaten bu işlere 6 aydır çalışıyor. Yabancı bir isim.”

''AYDINLAR İÇİN PİŞMAN DEĞİLİM''

“Benim düşüncem, orada yaşanan bazı olaylar var. Bazılarını ben biliyordum. Birçoğunu ben ve Nihat Bey (Özdemir) biliyorduk. Paylaşımlar çok da bilgiler vardı. Mehmet Ali Bey, F.Bahçe Başkanı olsaydı, o saatten sonra benim görüşüm, bunu paylaşamazdım. Ama camiamın da bunların bilme hakkı olduğunu düşündüm. Bunu yapabileceğim son tahlil oydu. Ben, sponsorlukla ilgili düşüncemi söyleyeyim, tekrar olsa tekrar yapardım. O gün yaptığım basın toplantısı için pişman değilim. Onun söylenmesi gerekiyor, söylenecek son tarih cumaydı.”

''MEHMET ALİ BEY'İ KORKUTTULAR''

“Düşünebiliyor musunuz, abesle iştigal. İki tane aday yarışıyor. Hiç alakası olmayan bir adam aynı gün basın toplantısı yapıyor. O gün olmasından rahatsızdım ama seçime etkisi olduğuna katılmıyorum. Aradaki fark birazcık daha küçük olurdu. Aziz Yıldırım seçimi her türlü kazanırdı. Mehmet Ali beyin çok erken bir hamlesiydi. Mehmet Ali bey iyi bir F.Bahçeli’dir. Mehmet Ali bey isteyerek bilerek F.Bahçe’ye zarar vermemiştir. Dönün o psikolojiye ne diyorlardı: Başbakan Fenerli, TFF Başkanı Fenerli, savcı Fenerli... Meğer o savcının arkasında başka savcı varmış. ‘Mehmet Ali bey bilerek bu göreve geldi.’ Buna katılmıyorum. Mehmet Ali beyi korkuttular.”

''SÜRECİ ÇOK KÖTÜ YÖNETTİ''

“Üstünden F.Bahçe formasını çıkartamadığı için Türk futboluna zarar vereceğini, Milli Takım’a zarar vereceğini söylediler. O da etkilendi ve F.Bahçe’nin küme düşürüleceğine inandı ki, zararın neresinden dönerseniz dönün kârdır yaklaşımıyla süreci çok kötü yönetti. İsteyerek bilerek yapmadı. Süreci çok kötü yönetip bir o kadar zarar verdi. Olayı kişiselleştirmiyorum, benim kabullenemediğim, 2 senenin olayları tahlil etmek için uzun bir süre olduğunu düşünüyorum. Kendisi aday olduğu zaman şöyle laf etmesi ‘Size şike yapmayan başkan vadediyorum’ beni çok kırdı. Biz çok kötü şeyler yaşadık. Onu söylemesi şık olmadı. Bugün geldiğiniz noktada zaman nelere kadir? Ben diyorum ki ilkesel sorunlar. Özür yok, anlatma yok, bir milli mütabakat yok. Bir gün gazeteyi açıyorsun, çat, hiçbir şey olmamış gibi... Sonra da ‘Yok efendim gönlüm el vermedi, başkası daha çok versin onu tercih ederdim’. Bu nasıl müessese! Doğru yanlış, haklı haksız, bir karar verilsin, arkasında durmamız lazım bir camia olarak.”

''BEN KAYBETSEM DE KAZANACAĞIM, ONLAR KAZANIRSA KAYBEDECEK ASIL''

“Benim içim çok rahat. Kazanıp kaybetmeme korkum yok. En büyük korkum kazanırsam nasıl layık olacağım, nasıl bu camiaya hep beraber bir noktayı getireceğiz. Kaybedersem üzüleceğim konu bu on binler, yüz binler, milyonların beklentisini, desteğini, bugüne kadar bize yaptığı yoldaşlığın karşılığını alamamak olur. Ama ben kaybetsem de kazanacağım. Onlar kazanırsa kaybedecek asıl.”

''BİRİMİZ BÜYÜK SAHTEKARIZ''

“Beni 2015’te konuşma yapmam için arayan Ömer Temelli’dir. Kimin aradığını biliyor. Yahu diyorum çıkalım televizyona, anlatalım. Birimiz büyük bir sahtekarız değil mi... Ben o aradı demiyorum, bir yönetici aradı diyorum. Ömer Temelli’nin başkanın haberi olmadan beni aramasına, Sicil Kurulu’nun başkanın haberi olmadan hareket edeceğine inandığım kadar inanıyorum.”

''YAPICI REKABETİN OLMAMASI ÜZÜCÜ''

“Hepimiz hakemlerden şikayet ediyoruz bilhassa Kasımpaşa. Bunların çoğuna art niyet diyemeyiz. Ama kalite o kadar düşük ki... Bu kaliteyi arttırabilmek için omuz omuza vermemiz gerekiyor. Önce büyük resme hizmet edeceksin. Türkiye’de yapıcı rekabet olmaması çok çok üzücü bir şey.”