Fenerbahçe'nin başkan adaylarından Ali Koç, TRT Spor'da 'Ali Koç'la Özel' programında açıklamalarda bulundu.
''WENGER İLE İLGİLİ BİR TASARRUFUMUZ YOK''
Fenerbahçe'nin Arsene Wenger ile adının anılması hakkında konuşan Ali Koç, ''Arsene Wenger ile ilgili bir çalışmamız yok. Benim çok yakın bir dostumla tatildeler. Bizim sportif direktör olarak belirlediğimiz kişi de, her gün Arsene Wenger ile konuşuyor. Arsene Wenger de belirleyeceğimiz teknik adamla ilgili görüş bildirecek.'' ifadelerini kullandı.
''LİSTEMİZDEKİ HOCALARIN 5 TANESİ TRANSFER OLDU''
Teknik direktör adaylarıyla ilgili gelen soruya da cevap veren Koç, ''Biz daha atak oynayan bir futbol felsefesi geliştirmeliyiz. Bunun için İngiltere'de bir çalışma yaptırdık. Listemizdeki hocaların 5 tanesi zaten transfer edildi. 4-5 tane daha var. Önce Aykut Hoca ile görüşeceğiz, konuşacağız. Ondan sonra da kararımızı vereceğiz.'' şeklinde konuştu.
''HER GİTTİĞİMİZ YERDE ALEX'İ SORUYORLAR''
Seçim çalışmaları sırasında taraftarların kendisine sürekli Alex de Souza'yı sorduğunu söyleyen Ali Koç, ''Her gittiğim yerde Alex sorusu geliyor. Alex çok akıllı bir insan. Kendisini bu sektörde geliştirdiği takdirde, bir gün Fenerbahçe'nin teknik direktörü veya sportif direktörü olsa muhteşem olur. Rüya gibi olur.'' dedi.
''KİM KAZANIRSA KAZANSIN FARKLA KAZANACAK''
Seçimden çıkacak sonuçla ilgili yorum yapmaktan kaçınan Ali Koç, "Ben hiçbir zaman büyük konuşmam. Fıtratımda dereyi görmeden paçayı sıvamak yok. Bizdeki coşku, katılım, teveccüh, heyecan, öbür tarafın etkinliklerinde olmadı. Kim kazanırsa büyük farkla kazanacak. Ya biz ya onlar gelişmeleri farklı okuyoruz." ifadelerini kullandı.
''AKADEMİYE YATIRIM YAPACAĞIZ''
Kurulacak akademinin çok önemli olduğunu söyleyen Koç, "80 milyon Türk'ün yaşadığı Türkiye'den çıkan futbolcu sayısına bakın, bir de 3 milyon Türk'ün yaşadığı Almanya'dan çıkan Türk futbolu sayısına. Tekerleği yeniden keşfetmeye gerek yok. Akademiye yatırım yapacağız ve çok önemli birini getireceğiz." dedi.
''20 YILDIR İCRAATIN BAŞINDAYDINIZ, BU ZAMANA KADAR BUNLAR NİYE OLMADI?''
Scouting ve olacak yeni yapılanma ile ilgili de konuşan Ali Koç, ''Manchester City, Enes Ünal'ın hayatını, ailesini bile inceleyerek transfer etti. İki sene kiralayıp, başka takıma sattı. Biz, scouting sistemimizle bu anlayışı getirmek istiyoruz. Bunu mecburen de, tercihen de yapmak zorundayız. Bugün biz bir buçuk sahayla altyapıyı götürüyoruz. Dikkat ederseniz bu kampanyada pilot takım diyorlar, akademi diyorlar, futbolun başına çok önemli birini getireceğiz diyorlar... 20 yıldır icraatın başındaydınız. Bu zamana kadar bunlar niye olmadı?'' şeklinde konuştu.
''YÜZLERCE BELKİ BİNLERCE KİŞİ KULÜBE ÜYE YAPILDI''
Kulübe yapılan yeni üyeliklerle ilgili konuşan Koç, ''Biz kulübün kasasına para girmiyor demiyoruz. Yüzlerce, belki binlerce kişi kulübe üye yapıldı, ama paralarını ödemiyorlar, bu paraları başkaları ödüyor! Ben de dün Aziz Yıldırım'ın söylediğini söylüyorum zaten. Bu etik değil, anti demokratik.'' dedi.
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