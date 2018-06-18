Gazete Habertürk'ün haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, yeni teknik direktörünü açıklamaya hazırlanırken Aykut Kocaman’a da veda etmeye hazırlanıyor. Ligin son maçı sonrasında, “2-3 gün içerisinde kararımı verip yeni yönetimin önünü açacağım” demesine rağmen Kocaman’dan bugüne kadar bir hamle gelmemişti.

Başkan Ali Koç ve sportif direktör Damien Comolli de Aykut Kocaman ile yaptıkları görüşmelerde düşüncelerini almış ve ardından da bekleyişe geçilmişti. Geride kalan süreçte Sarı-Lacivertliler Phillip Cocu ile prensipte anlaşmaya varınca Aykut Kocaman’a da veda vakti geldi.

Bunun için de başkan Ali Koç’un telefonla Aykut Kocaman’ı arayarak yola devam etmeyeceklerini bildirdiği öğrenildi. Hafta içerisinde başkan Koç ile Damien Comolli, Kocaman ile İstanbul’da bir araya gelerek kendisine teşekkür edecekleri belirtildi.