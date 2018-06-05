Fenerbahçe Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda tarihi seçimi kazanan Ali Koç, sarı-lacivertli kulübün 37. başkanı olmuştu. Ülker Stadı'ndaki kongrede geçerli 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini alarak başkanlığa seçilen Ali Koç, 111 yıllık kulüp tarihine 37. başkan olarak adını yazdırmıştı. Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlık dönemine son veren Ali Koç, kongre üyeleri tarafından 3 yıllığına göreve getirilmişti. Binlerce taraftarın ve kongre üyesinin bulunduğu törende, mazbatasını alan Ali Koç, taraftara ve kongre üyelerine hitap ederek bir konuşma gerçekleştirdi. Fenerbahçe'de oturtmak istediği feslefeyi anlatan Ali Koç, Aziz Yıldırım'a teklifte de bulundu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off'unda final serisinde bu akşam TOFAŞ'la ilk maçta karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Doğuş'la ilgili konuşan Ali Koç, Aziz Yıldırım'a çağrıda bulundu. Ali Koç, "Birazdan basketbol maçımız var. En büyük arzum, basketbolda şampiyonluk kupasını kabul ettiği takdirde Aziz Yıldırım'ın kaldırması. Çünkü bu kupa onların hakkı" ifadelerini kullandı.