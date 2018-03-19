Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç taraftarlara seslendi...

Ali Koç'un, "Fenerbahçeliyiz" twitter hesabında yer alan açıklamalarında şu ifadeler yer aldı:

"Derbinin ardından şahsıma ve münferit taraftarımıza yönelik haksız ve hukuksuz davranışlar karşısında gerek sosyal medyada gerekse attıkları e-postalarla desteğini paylaşan ve bizlere sahip çıkan taraftarlarımıza bir kez daha teşekkür ederim. Çıktığımız bu yolda daha pek çok olumsuzluk ve iftiralara muhattap olacağımız aşikardır. Sizden ricam, hiçbir şartta endişelenmeyin, bize inanmaya ve destek olmaya devam edin. Hep birlikte başaracağımızdan hiçbir kuşkunuz olmasın. Kalpler Beraber."