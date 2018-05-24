Ali Koç’un önceki akşam Antalya’da yaptığı konuşmalar gündeme bomba gibi düştü...

Gazete Habertürk'ün haberine göre; Ali Koç’un üyelerle yaptığı sohbet esnasındaki, “Bana kumpas kurabilirler. Sizden yanımda olmanızı istiyorum” sözleri şok etkisi yarattı. Ali Koç, yaklaşık 3 saatlik bir toplantı sonrası, kendisini bekleyen taraftarlara, “Bana sizlerin toplantıyı dışarıdan dev ekrandan takip ettiğiniz söylenmişti, bilmiyordum burada beklediğinizi” diyerek özür diledi.

''BİR HAYAL GERÇEĞE DÖNÜŞECEK''

'Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon' tezahüratlarıyla ilgili dekonuşan Koç, ''İnşallah bir gün şampiyon oluruz ve ben bu tezahüratı hak ederim. O zamana kadar bunu park edelim bir yere. Bana bu yolda müthiş bir destek oldunuz, kötü günlerimizde moral verdiniz, sahip çıktınız. 12 gün kala, belki de sizler sayesinde bir hayal gerçeğe dönüşecek.” dedi.

''‘ÖLÜM KALIM OLMADIĞI SÜRECE SÖZÜMÜ TUTACAĞIM''

''Nasıl farklı bir kulüp olduğumuzu hep beraber, sadece Türkiye’ye değil, her yere göstereceğiz. Bunu yaparken de örnek bir taraftarlık göstererek, bize yapılmasını istemediğimiz şeyi, rakiplerimize yapmayacağız. Bunu yaparsak zaten problemin çoğu çözülür. Bizim derdimiz Fenerbahçe. Ben bu yola sizin için çıktım, siz de ne kadar doğru bir karar verdiğimi, beni bu yolda destekleyerek gösterdiniz. Ölüm kalım olmadığı takdirde, Allah korusun bir şey olmadığı müddetçe ben size verdiğim sözü tutacağım. İnanmıyordunuz başında. ‘Girmez, giremez, kazanamaz’ diyorlardı, şimdi ‘beceremez’ diyorlar ama doğru yoldayız.''

''BEN BURAYA NASIL ÇIKTIM?''

Konuşmasının ardından üçlü çeken Ali Koç, taraftarların fotoğraf ve imza isteklerini de kırmadı. Taraftarları arkasına alarak kendi cep telefonuyla öz çekim de yapan Koç, kadın bir taraftarın yanına fotoğraf çektirmek için geldiğinde, “Ben nasıl çıktım buraya ya?” dediği duyuldu. Koç’un bu sözleri taraftarları gülümsetti.

''İNŞALLAH BİR GÜN ALİ KOÇ BAŞKAN OLUR''

Sözü sık sık “Ali Koç Başkan Fenerbahçe şampiyon” sloganlarıyla kesilen Ali Koç, taraftara, “İnşallah Ali Koç bir gün başkan olur” şeklinde karşılık verdi.