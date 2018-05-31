Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, Ali Koç, 13 yıldır başkanlığını yürüttüğü, Eylül 2017'de de Fenerbahçe başkan adaylığı için başkanlık görevinden istifa ettiği 1907 Fenerbahçe Derneği'nde açıklamalar yapıyor. Ali Koç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Olayların buraya gelmesini hiç istemedik. Ama buraya gelebileceğini de tahmin ettik. İnanın, buraya kadar gelebileceğimizi hiç tahmin etmediler. Engellere takılacağımıza, bu yoldan döneceğimize inandılar... Bıçak kemiğe dayandı. Ülkemizde bir yere kadar susup cevap vermezseniz, iftiralar da üzerinize yapışıyor. Biz de mecburen, istemesek de köprüleri attık."

"ÜYE BİLGİLERİNİ BİZE VERMEDİLER"

"Üye bilgilerini bize vermediler. Ama kendileri öyle bir kullanıyorlar ki o listeyi... Başkanımız da dedi zaten, 'Haziran'dan beri üyelerin yüzde 70'iyle temas kurduk.' diye. Keşke bu işe harcadıkları mesaiyi, birazcık da kulübümüze harcasalardı da, başka bir konumda olsaydık. Mahcubiyet ve utanma duyguları ne yazık ki ülkemizin genelinde de çok fazla geçerli değil bu aralar..."

"Biz diyoruz ki 'Kulüp yayın organlarına biz de çıkabilmeliyiz' Başkan önce dedi ki 'Biz çok demokratiğiz.' Dün gece kendisine sordular bunu. Bu sefer de dedi ki, 'Tabii ki kullanacağım, ben 20 senedir başkanım, bunlar benim imtiyazlarım...' Allah kendisinden razı olsun, bizim dediğimizi o da söylüyor."

"Başkan beni kastederek dedi ki, 'Kongre üyeleri tehdit edilmez.' Soruyorum, 'Beni kızdırmayın, 10 sene daha kalırım.' demek tehdit değil mi? Bu kutsal göreve layık görülürsem, umarım benim ayrılmam tehdit olur. Kalmam değil. Biz seçilirsek, bunlar yaşanmayacak. Bunları da tüzükte garanti altına alacağız. Zaten şunu da söyleyeyim, mevzuat neredeyse kıvamına geldi. Bundan sonra, elektronik oylama yapacağız."

"400 MİLYON EURO BORÇ NORMALMİŞ GİBİ AÇIKLAMA YAPIYOR"

"Başkanımız çok normalmiş, çok küçük bir rakammış gibi 400 milyon Euro borcumuz var diyor. Mersin'de demiş ki, 'Ben Koç olsam, 400 milyon Euro veririm, 100 milyon Euro da transfere ayırırım.' Hakikaten hesap kitap bilmiyor. Bugün geldiğimiz noktada loca, kombine, yayın gelirleri, kulübe gelmeden bankalara gidiyor. Hatta hisselerimiz, bankalara rehin. Bu ne demek? Borcunuzu ödeyene kadar Fenerbahçe'nin sahibi bankalar. Bunu ben mi yaptım? Arazilerimiz var, gayrimenkullerimiz var diyorlar. Şunu da söyleyeyim, hepsi ipotekli. Pek çok noktada da hacizler var."

"Evet, vefa çok önemli bir şey. Ama en büyük vefayı Fenerbahçe Spor Kulübü hak ediyor. Bu, bu şekilde devam edemez. Ve biz sadece bildiğimiz kısımları söylüyoruz. Bilmediğimiz kısımlar da var..."

TRANSFER KONUSU

"Başkanımız 'panik transfer yapmıyoruz, bilinçli transfer yapıyoruz' dedi. Vardar maçlarından sonra biz iki transfer yaptık. Bu transferlere oyuncu ücretleriyle birlikte 16 milyon Euro harcamışız."

"TERRANEO'YA MAAŞ VERİLDİĞİNİ BİLİYOR MUYDUNUZ?"

Terraneo diye bir adam... Adam bize oyuncu getirmeye geldi, kendisini bizim kulüpte sportif direktör olarak buldu. O bile şaşırdı ne olduğunu. Birkaç ay önce WBA ile anlaşmış. Siz niye bu adama halen ayda 78 bin Euro maaş veriyorsunuz? Bunu biliyor muydunuz? Terraneo'ya halen 78 bin Euro maaş verildiğini biliyor muydunuz? WBA ile anlaşana kadar bu maaşı alıyordu. Halen alıyor mu bilmiyorum. Muhtemelen alıyordur."

"Başkanımız birçok kez bırakıyorum dedi, aday olmayacağı dedi daha önce. Hatta 98'de bile '2000'de yokum' demiş, verdiği röportajda. Gerçi bir tek aptallar ile ölüler fikir değiştirmez. Fikirler değişebilir."

3 TEMMUZ SÜRECİ

"Juventus bizden çok daha önce haklı çıktı ama hala tazminat davalarıyla uğraşıyorlar. Kim göreve gelirse gelsin Fenerbahçe'nin haklarını koruyacaktır, takip edecektir. 'Benden başka kimse yapamaz' demek, herkese hakarettir. Biz başkanımızın cesaretini, dik durmasını unutmayacağız. Ona kaçtı diyenler, kaçtılar. Ancak bir de işin öbür tarafı var. Pek çok yaşadığımız sıkıntı, 3 Temmuz'dan bağımsız sıkıntılar. Başkanımız bana 2015'te, Temmuz ayında bu süreç sonlanacak demişti. Bakın 3 sene geçti, hala sonuçlanmadı tamamen."

ZINEDINE ZIDANE AÇIKLAMASI!

"Bugün Konya'dan bir öğrenci aradı, birkaç etkinlik nedeniyle bağımız var. Telefonu açtım. 'Abi biliyor musun, Zidane ayrılmış. Yoksa o mu geliyor?' diyor. Dedim ki, 'Sen işine dön, okuluna dön...' Gençler hakikaten farklılar. Hiçbir şeyi yutmuyorlar. Eskisi gibi insanları yönlendirmek artık kolay değil."