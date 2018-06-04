Fenerbahçe hisseleri açılışın hemen ardından gelen alımlarla 44.36 liraya kadar yükseldi. Daha sonra gelen satışlarla ise 42 lira seviyesinde dengelendi.

Fenerbahçe hisseleri saat 10.10 itibariyle yüzde 7.3 artışla 42.30 TL seviyesinde bulunuyor.

Aynı dakika itibariyle BIST 100 yüzde 0.81 artışla 99 bin 986 puan seviyesinde.

Borsa İstanbul'da işlem gören diğer spor şirketlerinden, Beşiktaş hisseleri yüzde 2,2 artışla 2,29 TL'den, Trabzonspor hisselerinin fiyatı yüzde 0,7 yükselişle 1,38 TL'den ve Galatasaray hisselerinin fiyatı ise yüzde 0,5 primle 1,88 TL'den işlem görüyor.

Analistler, Ali Koç'un başkanlık vaatlerinin piyasalar tarafından geçen haftalarda fiyatlanmaya başlandığını belirterek, geçen hafta Fenerbahçe hisselerinin 48,12 TL'ye kadar yükseldiğini ve haftayı bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,51 değer kazancıyla 39,50 liradan tamamladığını söyledi.

Özellikle şirketin borçlarına ve sponsorluk gelirlerine ilişkin açıklamalarının piyasalar tarafından olumlu fiyatlandığını bildiren analistler, Ali Koç'un gelecekteki açıklamalarının da yakından takip edileceğini kaydetti.

Dün gerçekleştirilen Fenerbahçe Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda geçerli 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini alarak başkanlığa seçilen Koç, 111 yıllık kulüp tarihine 37. başkan olarak adını yazdırdı.