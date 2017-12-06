Ali Koç'un ekibine ait olan 'Fenerbahceliyiz' adlı Twitter hesabı askıya alındı

Fenerbahçe'de başkan adaylığını önceden açıklayan Ali Koç'a sosyal medyadan beklenmeyen bir darbe geldi.

Fanatik'in haberine göre "Fenerbahçeliyiz" adı altında bir hesap oluşturan Koç ve ekibinin bu hesabının Twitter'da askıya alındığı görüldü. Kısa sürede açılabilir Twittter yönetiminin neden bu hesabı kapadığı konusunda bir bilgi alınamazken, Ali Koç'a karşı olan hesapların toplu bir şikayet hamlesinde bulunmuş olabileceği belirtildi.

Twitter'ın kısa sürede hesabı yeniden aktif hale getirmesi bekleniyor.

Ali Koç

Fenerbahceliyiz

twitter

fenerbahçe