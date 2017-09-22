Ali Koç'un Fenerbahçe başkanlığına adaylığını tekrar açıklaması sosyal medyada gündem oldu

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Ortaköy'deki Four Seasons Hotel'de gerçekleştirilen kutlama organizasyonunda konuşma yapan Ali Koç, "Her güzel şeyin bir başlangıcı ve sonu oluyor. 13 yıldır gururla sürdürdüğüm 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığından ayrılma kararımı sizinle paylaşmak istiyorum. 2018 Mayıs ayında yapılacak olağan seçimli genel kurul hazırlıklarının daha şeffaf, sağlıklı ve etik bir şekilde ilerleyebilmesi, 1907 Fenerbahçe Derneğinin hiçbir şekilde Fenerbahçe siyasetine karışmaması için bunun doğru olduğunu düşünüp, izninizi rica ediyorum." ifadelerini kullandı.