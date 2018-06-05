Fenerbahçe’nin yeni başkanı Ali Koç’un, Sarı-Lacivertli kulüpte başkanlık koltuğuna oturduktan sonra izleyeyeceği ilk karşılaşma, bugünkü Fenerbahçe Doğuş ve Tofaş arasındaki Tahincioğlu BSL finali ilk müsabakası olacak. Koç, bu maç öncesi ilk icraatını gerçekleştirdi.

Ülker Salonu’nda oynanacak final serisi maçlarında 417-418 numaralı bloklarda bilet satışının yalnızca ana gişeden ve öğrenci kimliği ibrazıyla ‘kişi başı bir bilet’ olacak şekilde yapılacağı açıklandı. Bu bloklar için bilet fiyatının 15 TL olduğu belirtilirken, 14 bin 500 seyirci kapasiteli salondaki maçın kapalı gişe oynanacağı bildirildi.

Bu bloklarda Aziz Yıldırım'a yakınlığıyla bilinen Anadolu GFB taraftar grubu maçları izliyordu.