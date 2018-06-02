Fenerbahçe Kulübü, Seçimli Olağan Genel Kurulu bugün resmen başladı. Hem Sarı-Lacivertliler’in hem de diğer futbolseverlerin yakından takip ettiği tarihi kongrede 20 yıldır başkanlık koltuğunda oturan Aziz Yıldırım ile eski yöneticilerden Ali Koç, başkanlık için yarışacak... Son haftalarda karşılıklı yapılan açıklamalarla tansiyon iyice yükselirken, kongrenin ilk gününde adaylar, son kez üyelere seslenecek.

Kampanyası sırasında Fenerbahçe başkan adaylığını kazanamaması durumunda bir daha aday olmayacağını dile getiren Ali Koç, bu süreçte sık sık Fenerbahçe'nin mali durumunun sürdürülemez olduğunu dile getirdi. "Bizim tek projemiz var; Fenerbahçe'yi şahlandırmak" diyen Ali Koç, Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç, kongre üyeleriyle gerçekleştirdiği buluşmalarda şeffaf ve mali yapı açısından özgür bir Fenerbahçe oluşturmak olduğunu kaydetti.

Ali Koç, Fenerbahçe camiasına şunları vadetti:

"Bizden hayali, sırf seçim kazanmak için vaat edilmiş projeler beklemeyin. Bizim tek bir projemiz var, Fenerbahçe'yi şahlandırarak yeniden ait olduğu yere, yani zirveye taşımak."

"Fenerbahçe'nin mali tablosu sürdürülemez. Bu konuda her şeyi yapacağımızın sözünü veremem, ancak sözünü verdiğimiz şeyleri yapacağımızın da garantisini veririm. Göreve geldiğimizde söndürmemiz gereken yangın var. İlk olarak tahmin ettiğinizden çok vahim durumdaki mali durum için seferberlik ilan edeceğiz."

KULÜBÜN KASASINA NE KADAR PARA KOYACAK?

"Cebimden vereceğim rakam 150 milyon Dolar değil. Türkiye'de bunu verecek biri varsa amenna. Vereceğim rakam var, onun yanında sponsorluklarla getireceğim rakam, çok ciddi bir rakam. Bu süreç nasıl devam etti? Ben niye seçilmem gerektiğini anlattım, onlar niye seçilmemem gerektiğini. Şimdi de 'Ne verirse bir fazlasını vereceğiz' diyorlar. 20 senedir bunları yapmadınız, bundan sonra ne değişecek?"

"Karşılıksız çok ciddi bir kaynak sokacağız, 2 Haziran'da da açıklayacağım. Bunlar hazır. Sponsorluk kısmı da kaynak kısmı da hazır. 'Fenerbahçe bir sermaye grubu altına giremez' falan... Öyle bir hava yarattılar. Hibe, Dernek'e girecek, Dernek, sahibi olduğu hisseleri artıracak. Doğuş Grubu, basketboldan çekiliyormuş diye duyuyoruz, o büyük bir geri adım olur. İnşallah doğru değildir. Vadettiğim 4 tane şey var:

1- Mali konular. Mali yapı çok kötü, sürdürülemez halde. Medeni bir tartışma ortamı yaratalım, açalım defterleri. Kendine güvenen insan bunu yapmaz mı?

2- Futbol. Futbol anlayışının baştan aşağı değişmeli. Günü kurtarma felsefesinin, rasyonel, içinde bulunduğumuz mali durumun da göz önünde bulundurularak orta vadeli tohumlar atılarak baştan aşağı değişmeli. Bugünkü mali durumun en büyük sebebi futboldaki yanlış yatırımlar. Sağlayacağımız büyük rakam ancak nefes almaya yeter.

3 - Çağa uygun yönetim vizyonu. Gittiğimiz gördüğümüz, görüştüğümüz yerlerde bambaşka bir dünya, bambaşka bir vizyon var. Fark, esamemiz okunmayacak derece açılıyor. Hem olimpik branşlarda hem temsilde hem futbolda... Yurtdışında Benfica, Tottenham etkiliyor. Tottenham'ın gençliği etkiliyor. Kadrolarında 5 kişi hep altyapıdan. Özkaynağımızdan yetiştirmemiz lazım. Manchester City'de teknoloji kullanımları, kurdukları 6 takımlık projeleri çok etkiledi.

4- Fenerbahçe'nin örnek kulüp olması. Ne demek bu? Toplam faydayı yukarıya çıkartmak. Kendiniz bir yere kadar yapabilirsiniz, bundan sonrası yapıcı rekabete kalıyor. Tüm kulüplerin bir araya gelerek değeri artırmak, seyir zevkini artırmak, seyircileri tribünlere çekebilmek. Kaliteyi artırmak. Ortak hareket etmemiz lazım. Diğer bir nokta da şiddetin engellenmesi konusunda örnek olmamız. Hayalimde küfürsüz stat var. Sportif başarı getirdiğim sürece bunu başarabilirim."

AYKUT KOCAMAN'LA DEVAM EDECEK Mİ?

"İki konuya da açığım. Fenerbahçe'nin daha ısıran, daha atak futbol oynaması yönünde büyük bir beklenti var. Herkes keyif almak istiyor. O yüzden bir numaralı önceliğimiz Fenerbahçe'nin futbol kültürü anlayışını geliştirmemiz lazım. Fenerbahçe hangi stilde futbol oynayacak? Ona göre de yatırımları yapmamız lazım. Futbolcu, teknik direktör, futbol okulları yatırımlarının da. Aykut hocanın hem futbolcu hem hoca olarak bende yeri ayrıdır. Şampiyon yaptı, 27 yıl sonra Türkiye Kupası'nı getirdi, UEFA'da yarı finale götürdü ama hepsinden daha önemlisi 3 Temmuz'da camiayı dik tuttu. Onun için 'Hep bir hocadan fazlasıdır' diyorum"

ALİ KOÇ KİMDİR?

ahmi Koç ve Çiğdem Simavi'nin oğlu olan Ali Koç, 2 Nisan 1967'de İstanbul'da doğdu ve 51 yaşındadır. 1985'te Londra Harrow School'dan mezun oldu. Rice Üniversitesi'nde işletme üzerine lisans eğitimi aldı. Harvard Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yüksek lisansını tamamladı. Öğrencilik yıllarında aile holdinglerinin çeşitli kademelerinde görev aldı. 1990'da J.P. Morgan'da stajyerlik yaptı. Aynı yıl American Express Bank’ta Yönetici Yetiştirme Programı ile iş hayatına başladı. Askerlik görevini 1992'te yerine getirdi. 1992-1994 yılları arasında Morgan Stanley'de analist olarak çalıştı. 1997'de Koç Holding Stratejik Planlama Grubu bünyesinde Yeni İş Geliştirme Koordinatörü olarak çalışmaya başladı ve sonraki yıllarda üst düzey görevlerde yer aldı.

2005'te Nevbahar Demirağ ile evlendi ve bu evlilikten iki çocuk sahibi oldu. 2012'de Rahmi Koç sonrasında Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi. 2013'te Bank of America bünyesinde, tanınmış 13 lider ismin görev alacağı "Bank of America Küresel Danışmanlık Komitesi"ne girdi. 2016'da Mustafa Koç'un hayatını kaybetmesi sonrasında Koç Holding'in yönetim kurulu başkanlığına Ömer Koç geçti, Ali Koç ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atandı. 2017'de ise Yapı Kredi Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildi. Yıl içinde Forbes Türkiye'nin “En Zengin 100 Türk” listesinde 700 milyon dolarlık servetiyle 50. sırada yer aldı.

Koç aynı zamanda Ark İnşaat, Bilkom, Digital Panorama, Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri, Koç Sistem, Koçtaş, Koç Finansal Hizmetler, Otokar, Otokoç ve Setur gibi şirketlerin de Yönetim Kurulu Başkanı, URAK - Ulusal Rekabet Araştırmaları Derneği’nde Başkan, Endeavor Derneği’nde Yönetim Kurulu Üyesi, DEİK’de Yönetim Kurulu Üyesi ve TÜSİAD’da Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.



1907 FENERBAHÇE DERNEĞİ



Ali Koç ağabeyi Mustafa Koç ile beraber 1907 Fenerbahçe Derneği'nin kurucuları arasında yer aldı. Kuruluş amaçlarını "Fenerbahçe Spor Kulübüne hizmet" olarak açıklayan dernek, Fenerbahçeli çeşitli iş insanını bünyesinde barındırmaktadır. Fenerbahçe ile yakın ilişki içinde olan derneğin başkanlığını 2004-2017 yılları arasında Ali Koç üstlendi. Koç, 2018 Fenerbahçe başkanlık seçimleri öncesinde 13 Kasım 2017 tarihinde dernek başkanlığından istifa etti. Başkanlık döneminde genel olarak 10 Kasım Atatürk'ü anma günü ve Atatürk haftalarında 1907 Fenerbahçe Derneği, 1907 ÜNİFEB üyeleri ve binlerce Fenerbahçeli taraflar ile Anıtkabir ziyaretlerine katılması ile medyada yer buldu. Bu daha sonra gelenek haline geldi. Aynı zamanda 2016'da 1907 Fenerbahçe e-Spor kuruldu. Ali Koç Fenerbahçe başkanı olması durumunda e-spor takımının tamamen kulüp bünyesine alınacağını ifade etti. 2004 sonrasında ÜNİFEB ile Anıtkabir ziyaretleri, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda 1907 tribünün oluşturulması, kulüp tarihini işleyen Asr-ı Fener adlı eserin yayımlanması, "Fenerbahçe Destanı" adlı tiyatronun Anadolu'nun muhtelif yerlerinde gösterilmesi, 3 Temmuz süreci için adil yargılanma talebini ortaya koyan Adalete Fener Yak! kampanyası ile 500 binden fazla dijital imzanın toplanması ve e-spor takımın kurulması dernek başkanlığı döneminde faaliyete geçen şeylerdi.



BAŞKAN ADAYLIĞI



Ali Koç 2006'da Fenerbahçe yönetimine girmesi sonrasında sürekli olarak Aziz Yıldırım sonrasında potansiyel Fenerbahçe başkanı olarak görüldü. Aziz Yıldırım'ın yargıdaki durumu sonrasında ve 2013 sonrasındaki genel kurullarda başkanlık için adı geçen isimdi. Fakat Ali Koç bu dönemlerde beklenin aksine başkanlığa aday olmadı, hatta Aziz Yıldırım'ı desteklediğini açıkladı. Aziz Yıldırım da Ocak 2014'te gelecek yargı kararına göre kendisinden sonra Ali Koç'un başkan olmasını istedi. Aynı zamanda Mayıs 2015'te Fenerbahçe Spor Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda "Benden sonra burada böyle çapulcular olacaksa yandık. Onun için Ali Koç'a rica ettim. Bıraktığım gün aday olacak, söz verdi. Onun için çapulçulara burada yer yok" sözlerini kullandı. Ali Koç ise kendisine olan güvenden dolayı teşekkür ederek kenetlenme ve birlik-beraberlik vurgusu yaptı. Fenerbahçe başkanlığının küçüklük hayali olduğunu söyleyen Koç, 24 Ekim 2016 günü Haziran 2018'deki seçimlerde aday olacağını açıkladı. Bir gün sonra Fenerbahçe hisseleri seans açılış itibarıyla en çok değer kazanan endeks hisseleri arasına girdi. Dünya gazetesinin haberine göre mevcut yönetimden duyulan hoşnutsuzluk, Ali Koç'un camiadaki deneyimi ve sevilen bir isim olması adaylığının borsaya pozitif yansımasını sağladı.

Aziz Yıldırım yargıtay kararı gelmeden başkanlığı bırakmayacağını belirterek seçimle gelenin seçimle gideceğini açıklamıştı. Koç, 21 Eylül 2017'de başkan adaylığını resmen açıkladı.