Fenerbahçe'de başkan adayı Ali Koç, 11 Mayıs’ta dev bir organizasyonla gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Bostancı Gösteri Merkezi’ndeki toplantıya 3 bin kişinin başvurması üzerine, “Katılımlarını bildiren üye sayımız 3 bin kişilik salonun kapasitesini tamamen doldurmuştur” açıklaması yapıldı. Öte yandan Koç, F.Bahçe Sağlık Çalışanları Derneği’nin davetlisi olarak kongre üyeleriyle bir araya geldi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER