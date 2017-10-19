Ali Osman Akat Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) Başkanı Ali Osman Akat'ın Arzu Maliki ile yaptığı söyleşinin satır başları şöyle;

Öncelikle iki ülke arasında vize krizi ile başlayan gergin süreç ne kadar sürer?

Akat: Vize süreci kısa dönemde çözülmesini beklediğimiz bir süreç, Konsoloslukla olsun, Amerika'daki yetkililerle olsun sürekli temas halindeyiz. Ordan buraya gelmek isteyen yatırımcılar var, bizim Kobilerimiz var oraya gitmek isteyen o yüzden, ordaki yetkililerle sürekli görüşüyoruz.

Onlar da kısa sürede bu krizin çözüleceğini düşünüyor ama tabiki bu süreç yatırımcılar üzerinde bir panik havası estiriyor. Konsolos John Bass gittiği için şu anda Türkiye'nin de muhatap alacağı bir Konsolos yok, tabi yeni Konsolosun atanması, eğer Ekim ayında atanmazsa bu süreç Ocak ayına devam edecek. Eğer atanırsa da Cumhurbaşkanımızdan güven oyu alması gerekiyor. Bu haftada Amerika'dan bir heyet geldi ve tüm hafta temaslar devam edecek.



İkili ticaretimizde ne kadar artış olur önümüzdeki dönem? Hedefler neler?



Akat: Bizim asıl 2023 hedeflerine ulaşabilmemiz için Amerika gibi bir pazara ihtiyacımız var, bizim orda çeşitli noktalar oluşturup hem Kobilerimizi o pazara ulaştırma hedefimiz var, ve bu konuda da çalışmalarımız var. Biz serbest bölge mantığında ofisler oluşturuyoruz. Bazı ürünlerin Amerikan kanunlarına göre işte FDA kanunu olsun, uygun şekilde paketlenmesini Amerika'da finishini sağlayıp ve pazara arz edilmesini sağlarsak ve de süreklilik arz edilirse, daha uzun vadede daha yüksek hedeflere ulaşmamızı sağlayacaktır.



Karşılıklı yatırımlarımız hakkında neler söylersiniz? Yatırımcı ilgisi nasıl Türkiye'den Amerika'ya ve de ordan Türkiye'ye?



Akat: Bugün Amerika'da büyümüş olan yeni firmalar Türkiye pazarına giriş yapıyor, fakat sıfır hiç girmemiş firmalar da var bunun içinde bu firmalarda giricektir, karşılıklı görüşmeler devam ediyor bu konuda. Amerika'da Türk asıllı köklü firmalar da var, işte senelerdir Türkiye ile ilişkisini koparmış, bürokratik engeller yüzünden Türkiye'ye gelmemiş, onları da toparlayıp toplamak istiyoruz. Amerikan şirketleri daha çok savunma ve yazılım sektöründe Türkiye'de varlar ama daha farklı sektörleri de Türkiye'ye getirebiliriz, bunun için görüşmeler devam ediyor, Kalkınma Bakanlığımız da destekliyor. Bunları biz Amerika'da tanıtıp anlattık, Amerikalılara bölgesel olarak yatırımları yaptıracağız..



Lobi faaliyetlerimiz ne düzeyde?



Akat: Şimdi bugün Başkan adayıyla 1 saat golf oynamak için 10 milyon dolar veren Lobi firmaları ve CEO'lar var, biz ülke olarak kendimizi tanıtırken, Ekonomi Bakanlığımız olsun çok küçük bütçelerle gidiliyor Amerika'ya. Küçük yatırımlarla gidiliyor ve Lobi faaliyetlerimizi ciddi şekilde yürütemiyoruz. Daha profesyonelce yapmak lazım. Ticareti daha iyi yönetirseniz, ilişkileri artırırsanız, otomatikman Lobi de arkasından gelecek.



Kobilerle ilgili de bir çalışmanız var Ekonomi Bakanlığı ile beraber, anlatır mısınız?



Akat: Ekonomi Bakanlığının ihracatçıya, yatırımcıya hem Amerika'da yeni açılacak mağazalara , depolara, istihdam ile ilgili, kira desteği ile ilgili ciddi destekleri var.



Trump öncesi ve sonrası nasıl değerlendiriyorsunuz? Trump'ın politikaları yatırımları nasıl etkiliyor veya etkiler uzun vadede?



Akat: Aslında Trump yatırımcının derdinden anlayan bir Başkan, bürokratik çerçevede bakan bir tarzı yok, bir zorluk oluşturacağını zannetmiyorum



Amerikan Eximbank nasıl faaliyet gösterecek?



Akat: Amerikalı yatrımcının Türkiye'ye ulaşmasını, Türkiye'de yatırım yapmasını, uzun vadede ödeme seçeneklerini sunacaktır. Bu da tabi bizim ve Kalkınma Bakanlığı'nın elini kuvvetlendirecek. Ve tabikide Amerika'dan gelen yatırımcıya da kolay bir yol açmış olacak. 2018'in ilk çeyreğinde tamamlanır, bizde zaten Amerikan Eximbank ile yılbaşı öncesi bir randevumuz var, gideceğiz. Türkiye'de Amerikalı yatırımcıların Solar enerjiye de ilgisi yüksek.

Ali Osman Akat