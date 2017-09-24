Ali Palabıyık ile Quaresma sürekli karşı karşıya geliyor

Gazete Habertürk'ün haberine göre Quaresma'nın oyundan atılması, bu sezon Karabük- Beşiktaş maçında Ali Palabıyık’la arasında geçen ilginç pozisyonu akıllara getirdi.

Quaresma, maçın son bölümünde hakemin üzerine hamle yapmış, Palabıyık yere yuvarlanmıştı. Bu pozisyon çok tartışma yaratmış, Q7’nin 2015’teki ‘kırmızı’ yüzünden bilerek böyle bir harekette bulunduğu, ne olduğunu anlayamayan Palabıyık’ın da oyuncuyu atamadığı ileri sürülmüştü.

Portekizli yıldız, Ağustos 2015’te Olimpiyat stadı’nda oynanan Trabzon mücadelesinde Ali Palabıyık’ın “Düdüğümü bekle” demesine rağmen topa vurmuş, bunun üzerine ikinci sarıdan oyundan ihraç edilmişti.

Ali Palabıyık - Ricardo Quaresma

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