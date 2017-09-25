Ali Palabıyık, Quaresma'dan intikam aldı iddiası!

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Quaresma'nın kendisine Karabük'te yaptığı hareketi televizyonda izledikten sonra 'Kendisine yapılanın' iyi niyetli olmadığı kanaatine varan Ali Palabıyık'ın, adeta gecikmeli de olsa Portekizli'ye faturayı kestiği iddiası çok konuşalacak türden.