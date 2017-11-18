Ali Poyrazoğlu: Halkın içinde hem öğreniyor hem gözlemliyorum

Makaron’un haberine göre, yakında sahneye koyacağı tiyatro oyununun provasından çıktığını belirten Ali Poyrazoğlu, yürümeyi çok sevdiğini ve her gün 1,5 saat yüzdüğünü söyledi.



Toplu taşıma kullanmayı sevdiğini ifade eden usta oyuncu, “Metroya binerim, sokakta yürüyorum. Arabam var ama kullanmıyorum, taksiye binerim. Halkın içinde hem öğreniyor hem gözlemliyorum. 1,5 saat da yüzerim ve her yere yürüyerek giderim” şeklinde konuştu.

ali poyrazoğlu