HT Magazin'de yer alan habere göre, usta oyuncu Ali Poyrazoğlu’nun yazıp yönettiği ve Şebnem Özinal ve Melih Ekener’le birlikte rol aldığı ‘Tamamla Bizi Ey Aşk’ adlı tiyatro oyunu, önceki akşam, Akatlar Kültür Merkezi’nde, Türk Böbrek Vakfı yararına sahnelendi.

Vakfın Yönetim Kurulu Üyesi Seval Ermiş’in organize ettiği etkinliğe ilgi büyüktü.

SAKIP SABANCI’YI ANDI

Oyunu izleyenler arasında, uzun yıllardır vakfın destekçisi olan Türkan Sabancı da vardı. Ermiş, oyun bitiminde uzun süre ayakta alkışlanan oyunculara çiçek verdi.

Poyrazoğlu, merhum Sakıp Sabancı’yla olan yakın dostluğuna ve onun hatırasına değinerek çiçeğini Türkan Sabancı’ya hediye etti.