Ali Sabancı Bloomberg HT'de soruları yanıtladı

Global Girişimcilik İstanbul Başkanı Ali Sabancı'nın Arzu Maliki ile yaptığı söyleşinin satır başları şöyle;

Global Girişimcilik Kongresi İstanbul'da yapılıyor bu sene..Nasıl bir süreçten geçildi bu Kongre'yi İstanbul'a getirebilmek için? Hangi çalışmaları yaptınız?

Ali Sabancı: Bu Kongre her sene değişik bir ülkede yapılıyor, ve bunun İstanbul'a gelebilmesi için veya başka bir sehre gidebilmesi için yarışmaya giriliyor yani bir rekabet var. Biz İrlanda'nın Dublin şehri ile Doha'dan bunu almayı başardık. Bizim cebimizde altın değil de bir pırlanta var o da İstanbul.. Şimdi bu organizasyon her sene yapılıyor, ve bu sene 10.yıl..

Bu işi İstanbul'a getirmek için de birkaç ön şart var; lokasyon çok önemli, yani getirdiğin yerdeki pazar nasıl bir pazar, ikincisi bu Kongre'yi buraya getiren ekibin kamuoyu yaratma gücü ne, üçüncüsü de para yani kaç para harcayabilirsin bu işe.

İstanbul'un sadece büyük bir iç pazarı yok, aynı zamanda 59 ana şehire baş şehire ulaşabiliyorsunuz İstanbul'dan..

Şimdi "Girişimcilik" öyle bi konu ki hiçkimseye mal edilemez. Biz de bunu sadece bir kurumla yapacağımıza birkaç kurumu biraraya getirelim de yapalım dedik ve bu fikri sattık. Bana da gel Platform Başkanı sen ol dediler..3-4 ay evvel de finansman için çalışmaya başladık, valla pat diye Sabancı Holding pat diye Koç Holding, pat diye Pegasus bunlara sarıldı. Bunlar yetmedi 60'a yakın Özel Sektör şirketi, 50'nin üzerinde STK var, biliyorsunuz bu finansman işleri zordur.

Sayın Cumhurbaşkanı da teşrif etti, sonuçta biz ne istiyoruz, "Girişimcilik" önemli çünkü sosyal ve ekonomik refah için vazgteçilmez bir yoldur bu..ikinci bir yol yok yani tabiki istikrar falan da önemli..

Şimdi diyoruz ki biz İstanbul bu bölgenin "Girişimcilik" Merkezi olabilir. 300-400 delege bekliyorduk yurtdışından, 1300 kişi geldi.

Türkiye'nin "Girişimcilik Ekosistemi" nasıl, eksiklikler neler? Nasıl performans gösteriyoruz?

Ali Sabancı: Girişimciliğin yeşermesi için bir ekosisteme ihtiyaç var, bu ekosistem Dünya'nın hiçbir yerinde bitmiş ve tamamlanmış değil. Bugün Silikon Vadisi'ne gitsenizde kendilerine özgü eksiklikleri var. Bizim de tabi birçok eksiğimiz var, bizde algı sorunu var, büyüklerim bana şunu öğretti; birşeyi iyi yapıyorsan bunu da iyi anlatman lazım. Biz iyi yaptıklarımızı şu anda iyi anlatır vaziyette değiliz.

Mesela 7.4 büyümüşüz bunu da iyi anlatamiyoruz, başka ülkeler inanmak istemiyor buna..

Bir kere 80-83 milyonluk bir iç pazarımız var, Üniversite sayılarımız 200'e ulaştı, bunların yüzde 13-15'inde Girişimcilik Merkezleri var, bizim bunları çoğaltmamız lazım.

Bizim girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmamız lazım. Ve Girişimci için bir bahane olmaması lazım finansmanın.

Şimdi Ekosistemlerde birbirlerinle rakip, 3 hafta evvel ben Ekonomi Bakanımıza ziyarete gittim, anlatıyorum ben ona işte Girişimcilikte İstanbul'u merkez yapalım diye..ve Ekonomi Bakanının yanında da bir başka ülkenin daha Bakanı vardı ve bizde bu Kongre'yi istiyoruz dedi fakat inanın bana hiç şansları yok..

Siz aynı zamanda bir "Melek Yatırımcısınız", bu yatırımcılar yeterli oluyor mu?

Ali Sabancı: Şimdi bu Melek Yatırımcı regülasyonu, mevzuatı, Melek Yatırımcılara şunu getiriyor..1 milyon TL'ye kadar yatırım yaparsanız, ve Melek Yatırımcı Sertifikası alırsan ve 200 tane Türk'ün var, ş,mdi 1 yılda 1 milyon TL'ye kadar yatırım yaparsan eğer o zaman diyor senin gelir verginden bunun %75'ini düşerim diyor. Üstelik diyor, sen yatırım yaptığın şirketin kontrol edecek hisseye sahip olamazsın diyor bu da güzel yani o girişimciye yaşama şansı veriyor.

Esasında benim Devletim bana diyor ki, sen bana vergi vereceğine git Melek Yatırımcı ol diyor.

Ali Sabancı: 2000'in yılından bu yana 13 tane yatırımım olmuş, Doğrusu inasana yatırım yapmak önemli, onun için de bu Melek Yatırımcı regülasyonu da çok doğru; sen gidipte Bulldozer gibi o girişimcinin hisselerini alıp o şirketin sahibi olamazsın diyor. Olursan da olursun ama bu sefer bu vergi avantajından yararlanamazsın diyor.

Önümüzdeki dönemde Girişimcilikte yatırım plalarınız neler?

Ali Sabancı: Biz Şevket Sabancı ailesi olarak bu "Venture Capital" dediğimiz daha erken aşama firmalara yatırım yapmak üzere 27 milyon Dolar para ayırdık. Önümüzdeki 3 yılda yurtiçi ve yurtdışında bu yatırımlar olacak. Yatırımların büyüklüğüde ortalama 500 bin 1 milyon TL olacak.

Ali Sabancı: Şimdi bir Girişken insan var bir de Girişimci insan var, Girişimci'nin sadece fikri yok bir iş planı var. Bugün finansman kaynakları var ama pahalı işte Amerikan Merkez Bankası faiz artırıyor, hayat hep böyle olmaz işte değişik fonlama yöntemleri de var, "Kitlesel Fonlama" diyorum ya, minimum koyacağın para yaırım yapmak için 5 TL...demek ki senin için de benim içinde ve herkes içinde bir şans var burda demek..