Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, "Antalyaspor Spor Faaliyetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla başladığım görevimden, 11 Aralık 2017 tarihi itibarıyla ayrılıyorum." ifadesini kullandı. Ali Şafak Öztürk, çalışma süresi boyunca kulübün birçok başarıya imza attığını, birçok ilki gerçekleştirdiğini belirtti.

Başarı dolu süreci yönetim kurulu başkanı olarak yönetmiş olmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu vurgulayan Öztürk, yönetim kurulundaki çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Öztürk, başlangıçtan bu yana, Antalyaspor'un hedefleri olan bir kulüp haline gelmesi, kentin tanıtımına katkı veren bir marka olması gerekliliğine inandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Diğer taraftan, kulübün, büyük çoğunluğu dönemimizden önce oluşmuş olan borçlarını yapılandırdım, ödenebilir hale getirilmesini sağladım. Ne var ki oluşan koşullar, 15 Kasım günü çok sevdiğim Antalyaspor'dan, Antalyaspor Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden ayrılmamı gerektirdi. Seçim gündemli olağanüstü genel kurul kararımızı açıkladım. Bu karar sonrasında gelişen bazı olaylar kamuoyunda kararsız kaldığım, fikrimden vazgeçtiğim algısı uyandırmış olabilir. Tekrar ifade etmek isterim ki 15 Kasım itibarıyla kararım kesindi. 15 Kasım 2017-11 Aralık 2017 tarihleri arasında yaşananlar ve bu süreçte sessizliğimi korumam biliniz ki Antalyaspor menfaatleri içindi. Gelecekte bu süreç daha net algılanacak ve yapılan her şeyin Antalyaspor için olduğu görülecektir. Antalyaspor’a olan sevgim hiçbir zaman azalmayacaktır."