Ali Şafak Öztürk'ten Fenerbahçe açıklaması: Hakaret olarak algılıyorum

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Fenerbahçe yönetimine gireceği yönündeki iddialara tepki gösterdi.
Antalyaspor'un Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olduğu maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztürk, sarı-lacivertli kulüpte Mayıs 2018'de yapılacak genel kurulda bir başkan adayının listesinde olacağı yönündeki iddiaları yalanladı.
Öztürk, konuyla ilgili şunları kaydetti:
"Ben bunu başkanı olduğum camiaya hakaret olarak algılıyorum. Şu anda bu camianın başkanıyım. Fenerbahçe ile şöyle olacak böyle olacak diye konuşmak şu anda yaptığım göreve ve taraftarımıza saygısızlık olur. Bu nedenle yorum yapmak istemiyorum. Bu yakıştırmaların yapılması kulübe bir hakarettir. O söylenti bile çok çirkin. Önümüzdeki ay olağanüstü genel kurulumuz var. Aday olup olmayacağım görülecek. Sürece bakacağız."
Karşılaşmayı da değerlendiren Ali Şafak Öztürk, Fenerbahçe'nin golden sonra daha üstün bir oyun ortaya koyduğunu belirterek, şu değerlendirmede bulundu:
"Karşılaşmanın her iki yarısında da Antalyaspor canlı bir performans sergiledi. Golden sonra maç Fenerbahçe'nin istediği şekilde devam etti. Hakem de biraz düşük bir performans gösterdi. Hakemin çok büyük hatalı kararı olmadı ona bağlayacak bir durum yok ancak bize göre biraz performansı iyi değildi."
Maç sonrası gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ali Yıldırım, bir süre yağmur altında yürüdü.
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