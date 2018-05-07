Cadde'nin haberine göre, objektiflere poz veren çiftten Sunal, muhabirlerin “Baba olmak istiyor musunuz?” sorusu üzerine, “Şu anda öyle bir şey yok ama baba olmak isterim tabii ki. Kısmet, inşallah” dedi.

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