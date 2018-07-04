HT Magazin'de yer alan habere göre, Ali Sunal, “Her 3 Temmuz ve 11 Kasım’da ne kadar büyük bir aile olduğumuzu görüyoruz. Biz Türkiye olarak, Türkiye’yi kalbinde yaşatan insanlar olarak kocaman bir aileyiz. Bizi hiç yalnız bırakmıyorlar.” dedi.

Bu Konu İle İlgili Haberler