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HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre; 500 davetlinin katıldığı düğünde, Ali Sunal’ın nikâh şahitliğini Özlem Cankurtaran ile Necati Akpınar yaptı. Kurbanzade’nin şahitleri ise Gül Kabaktepe ve Muhammed Sirus Leki oldu. ‘Güldür Gündür’ ekibinin tam kadro yer aldığı düğünden sonra, Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade balayı Için Dubai’ye gitti.