YILIN EN CİCİ FİLMİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI
HT Magazin'de yer alan habere göre, yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, SHOW TV’nin fenomen mizah programı ‘Güldür Güldür Show’ ekibinin mutfağından çıkan ‘Cici Babam’ filmi, özel gösterimle görücüye çıktı.
Filmin yönetmeni Meltem Bozoflu Gölebeyi ile oyuncuları Mahir İpek, Onur Buldu, Yasemin Çonka, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Derya Karadaş, Burak Topaloğlu, Alper Kul, İrem Sak ve Uğur Bilgin gösterim öncesinde basın mensuplarıyla heyecanlarını paylaştı.
Filmin cici babası Mahir İpek “Çok güzel bir çalışmaydı” derken, Yasemin Çonka, “Çok cici bir filmimiz var. İnşallah seyircimiz de beğenir” diye konuştu.
Derya Karadaş film için “Çok cici bir hikâye, birbirinden çok farklı, bu farklılıklarıyla çatışan ama bu çatışmayla beraber birbirine çok yakışan tatlı bir ailenin hikâyesi” derken, Meltem Bozoflu Gölebeyi duygularını “Çok severek bir film yaptık, umarım severek de izlenir. İçinde iyilik olsun diye uğraştık” diyerek dile getirdi.
Senaryosunu ‘Güldür Güldür Show’ ekibinden Murat Kepez, Eray Akyamener, Sıla Çetindağ, Uğur Güvercin, Ayberk Sak ve Şükrü Özbey’in kaleme aldığı film, seyircinin büyük beğenisini topladı.
DÜĞÜNDEN SONRA İLK POZ
Mart ayında dünya evine giren Ali Sunal-Nazlı Kurbanzade çifti de gösterime katıldı.
Düğünden sonra ilk kez görüntülenen çiçeği burnunda evliler, objektiflere mutluluk pozu verdi.
20 Nisan’da vizyonda
20 Nisan’da vizyona girecek olan filmde Onur Buldu ve Onur Atilla, Hacı ve Mahmut adlarında iki kardeşi canlandırıyor.
Meltem Yılmazkaya, bu ikilinin kız kardeşleri Fatoş’a, Burak Topaloğlu ise Fatoş’un âşık olduğu Abdülkadir’e can veriyor. Derya Karadaş, Hacı’nın eşi Ayşe’yi, Yasemin Çonka ailenin annesi Melahat’i, Mahir İpek ise köyün gitar öğretmeni Tanju’yu canlandırıyor.
Şamanı canlandırdı
Filmde konuk oyuncu olarak yer alan ve bir şamanı canlandıran Alper Kul, “Bir gün boyunca sabaha kadar bir mağarada zor şartlar altında çalıştım. Bu filmde çok emeğim var” dedi.
Onur Buldu ise “Alper Kul’un gerçek yüzü bu filmde ortaya çıkacak” diyerek rol arkadaşına takıldı.
Bir ailenin yeniden bir araya geldiği, aşkı ve aile olmayı kendince yöntemlerle, güldürerek öğrendiği film herkesi kahkahalara boğdu.
Alper Kul, özel gösterime eşi Aylin Kontente Kul’la birlikte katıldı.
Özel gösterime ‘Güldüy Güldüy Show’un çocuk oyuncuları da katıldı.
Film ekibi, özel gösterimde çok mutlu ve heyecanlıydı. Birbirleriyle tatlı tatlı atışan oyuncular, çekim sürecinde çok eğlendiklerini dile getirdi.
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