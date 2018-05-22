HT Magazin'de yer alan habere göre, SHOW TV’nin fenomen mizah programı ‘Güldür Güldür Show’un 10 gün sürecek Türkiye turnesi, Adana’da başladı. Ardından Gaziantep’e geçen ekip, her 2 şehirde de açık hava sahnelerini hınca hınç doldurarak 4000’er kişiyi doyasıya güldürdü.
ADANA’DA SAHNEDEN EVLENME TEKLİFİ
Adana’daki oyuna kahkahaların yanı sıra Mehmet adında bir seyircinin evlenme teklifi damgasını vurdu. 16 yıllık eşi Elif Hanım’la hayatını, evlenme teklifinde bulunmadan birleştiren Mehmet Bey, bu eksiği, evlilik yıldönümlerine denk gelen oyunda, binlerce kişinin önünde tamamladı ve büyük alkış aldı.
ONUR ATİLLA’YA ÇİFTE SÜRPRİZ
‘Güldür Güldür Show’ ekibi gittikleri şehirleri gezmeyi de ihmal etmedi. Sokağa çıkarak hayranlarıyla kucaklaşan ve bol bol fotoğraf çektiren oyuncular, esnafla sohbet edip alışveriş de yaptı. Alper Kul, Adana’da doğum günü olan Onur Atilla’ya kehribar tespih aldı. Adana’daki oyunun ardından kuliste, Onur Atilla’ya sürpriz doğum günü kutlaması da yapıldı. Atilla, bir sürpriz de ertesi gün Gaziantep’te yaşadı. Hamile olan eşini karşısında görünce çok duygulanan Atilla, şehri eşiyle birlikte gezdi. ‘Güldür Güldür Show’ ekibi, 22-23 Mayıs’ta İzmir Açıkhava’da, 25-26 Mayıs’taysa Ankara'da seyirci karşısına çıkacak.
Halkın sevgi seli nedeniyle, çarşıda 100 metrelik mesafeyi 1.5 saatte yürüyebilen Onur Buldu, kendisine ulaşamadığını öğrendiği yürüme engelli bir vatandaşın yanına giderek onunla fotoğraf çektirdi.
ALİ SUNAL'I DUYGULANDIRAN SOHBET
Yaşlı bir hayranı Ali Sunal’a “Baban çok iyi bir insandı. Tüm Türkiye onu severdi, hâlâ da sever. Allah mekânını cennet etsin” dedi. Çok duygulanan Sunal’ın gözleri doldu.
'Güldür Güldür Show’ ekibi, birbirinden güzel skeçlerle Adana ve Gaziantep’tekiseyircilerini kahkahalara boğdu.
Gaziantep’te kaldıkları tarihi otelin merdivenlerini ‘Asmalı Konak’ın merdivenlerine benzeten ‘Güldür Güldür Show’ ekibi, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.
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