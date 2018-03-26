Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Muharrem Usta’nın kulübün ekonomisiyle ilgili yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Gazete Habertürk'ün haberine göre Sürmen, “Bir Türk doktorunun uzmanlık alanında olan rakamlar değil yaptığı açıklamalar. Başkanın rakamsal yaptığı açıklamalar iktisat yönünden bilgi sahibi bir uzman tarafından incelenmesi halinde daha doğru sonuçlara ulaşılacaktır. Elbette ki yönetimin kendisi savunacağı rakamlar veya söylemleri olabilir. Ama biz bugüne kadar söylemiş olduğumuz sözlerin arkasında durduk. Bu nedenle de bugün Trabzon sokaklarında alnımız ak geziyoruz. Sayın başkan da eğer söylediği sözlerin toplumdaki yankısını öğrenmek istiyorsa, Trabzon sokaklarına çıksın, biraz gezsin toplum doğru veya yanlışı ona anlatır” dedi.



NEVZAT AYDIN: BU KARAKTERDEKİ BİRİ BAŞKAN OLAMAZ

Başkan Muharrem Usta’nın basın toplantısında hedef aldığı isimler arasında yer alan eski başkan yardımcısı Nevzat Aydın, sert açıklamalarda bulundu. Aydın, “Usta’nın beni hedef alması büyük ihtimalle haber bekliyor aday olabilmek için. Beni kendine rakip görüyor ama benim öyle bir niyetim yok. Mühim olan Trabzonspor’un iyi olması... Trabzonspor’un iyi olabilmesi için Muharrem Usta’nın kesinlikle başkan olmaması gerekiyor. Bu karakterde bir insanın Trabzonspor Başkanı olmaması lazım... Bizim gidişimizin Malatya maçının sonucu ile bir alakası yoktu. Trabzonspor deplasmanda Malatyaspor’u yenebilirdi de. Yenseydi de istifa edecektik. Ortada bir yönetim yoktu yani. Trabzonspor’u yöneten en azından bizim içinde olduğumuz bir yönetim söz konusu değildi. Bize düşen de buradan ayrılmaktı” dedi.

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